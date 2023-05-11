https://sputnik-georgia.ru/20230511/kakie-transportnye-sredstva-iz-rossii-smogut-operirovat-v-gruzii---minfin-277570855.html
Какие транспортные средства из России смогут оперировать в Грузии – Минфин
Какие транспортные средства из России смогут оперировать в Грузии – Минфин
Власти Грузии не вводили санкций против России, но соблюдают все международные санкции 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T12:37+0400
2023-05-11T12:37+0400
2023-05-11T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Транспортные средства, находящиеся под международными санкциями, не смогут осуществлять свою деятельность на территории Грузии, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, комментируя указ президента России о снятии запрета на прямое авиасообщение в Грузией.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.По словам главы Минфина, в отношении Грузии ни раньше и ни сейчас не возникало вопросов о выполнении конкретных санкций, которые установлены на международном уровне. "Никаких вопросов о том, можно или нет в Грузии обойти санкции с помощью Грузии, в связи с этим никаких вопросов не существует ", – сказал Хуцишвили. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, москва, владимир путин, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, москва, владимир путин, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии
Какие транспортные средства из России смогут оперировать в Грузии – Минфин
12:37 11.05.2023 (обновлено: 12:43 11.05.2023)
Власти Грузии не вводили санкций против России, но соблюдают все международные санкции
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Транспортные средства, находящиеся под международными санкциями, не смогут осуществлять свою деятельность на территории Грузии, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, комментируя указ президента России о снятии запрета на прямое авиасообщение в Грузией.
Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.
"Это односторонне принятое решение как в плане закрытия, так и открытия (прямого авиасообщения – ред.). Что касается озабоченности по поводу конкретных санкций, я пояснил, что транспортные средства, подлежащие экспортно-импортному контролю со стороны стран-партнеров, не смогут осуществлять соответствующие операции и функционировать на территории Грузии", – сказал Хуцишвили.
По словам главы Минфина, в отношении Грузии ни раньше и ни сейчас не возникало вопросов о выполнении конкретных санкций, которые установлены на международном уровне.
"Никаких вопросов о том, можно или нет в Грузии обойти санкции с помощью Грузии, в связи с этим никаких вопросов не существует ", – сказал Хуцишвили.
Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).