https://sputnik-georgia.ru/20230511/kakie-transportnye-sredstva-iz-rossii-smogut-operirovat-v-gruzii---minfin-277570855.html

Какие транспортные средства из России смогут оперировать в Грузии – Минфин

Какие транспортные средства из России смогут оперировать в Грузии – Минфин

Власти Грузии не вводили санкций против России, но соблюдают все международные санкции 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T12:37+0400

2023-05-11T12:37+0400

2023-05-11T12:43+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

москва

владимир путин

грузино-российские отношения

россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение россии и грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0f/272195904_0:131:2048:1284_1920x0_80_0_0_53f214c771b443178327d432fdfe0f3b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Транспортные средства, находящиеся под международными санкциями, не смогут осуществлять свою деятельность на территории Грузии, заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, комментируя указ президента России о снятии запрета на прямое авиасообщение в Грузией.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.По словам главы Минфина, в отношении Грузии ни раньше и ни сейчас не возникало вопросов о выполнении конкретных санкций, которые установлены на международном уровне. "Никаких вопросов о том, можно или нет в Грузии обойти санкции с помощью Грузии, в связи с этим никаких вопросов не существует ", – сказал Хуцишвили. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, москва, владимир путин, грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии