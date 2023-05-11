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На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси

На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси

На сегодня в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T07:01+0400

2023-05-11T07:01+0400

2023-05-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Д. Агмашенебели в апреле 2023 года достиг своего исторического максимума и вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. В апреле 2023 года аэропорт обслужил 122 410 пассажиров, тогда как в апреле 2019 года их было 67 530. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 359 рейсов, на 64% больше, чем в период до пандемии, в апреле 2019 года (219 рейсов). Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики >>Кроме того, за четыре месяца 2023 года аэропорт обслужил 375 459 пассажиров и 1 213 рейсов, что на 67% и на 62% больше соответственно, чем в январе-апреле 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран. В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с июня 2023 года лоукостер WIZZ AIR вернет третий самолет на базу в Кутаиси и начнет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Россия отменила визы для Грузии: что думают жители Тбилиси? – видео >>Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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