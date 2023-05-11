https://sputnik-georgia.ru/20230511/natsbank-vse-scheta-inostrantsev-v-bankakh-gruzii-strogo-kontroliruyutsya-277583531.html

Нацбанк: все счета иностранцев в банках Грузии строго контролируются

Нацбанк: все счета иностранцев в банках Грузии строго контролируются

Национальный банк ведет контроль за коммерческими банками, чтобы те не нарушали международных санкций 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T17:36+0400

2023-05-11T17:36+0400

2023-05-11T17:41+0400

грузия

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая— Sputnik. Коммерческие банки строго следят за соблюдением международных санкций с момента открытия счета иностранцами, заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Грузии Арчил Мествришвили. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Не существует доказательств невыполнения Грузией международных санкций - Минфин >>Согласно отчету Национального банка Грузии, иностранные граждане на декабрь 2022 года хранили на депозитах грузинских коммерческих банков 6,55 миллиарда лари, при этом 37% всей суммы – депозиты открытые гражданами России. По его словам, в свою очередь Национальный банк ведет контроль за коммерческими банками, чтобы те не нарушали международных санкций. "Мы создали отдельный отдел, создали их и коммерческие банки, некоторые пополнили кадры на 15 или пять человек, чтобы контроль за соблюдением санкций был более эффективным", – сказал Мествришвили. Всего, по официальным данным Национальной службы статистики, в 2022 году в Грузию эмигрировали 62 тысячи граждан России. По официальным данным Нацбанка в 2022 году счета в коммерческих банках Грузии в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года открыли порядка 110 тысяч граждан России. Объем депозитов граждан России на декабрь 2022 года составил около 2,4 миллиарда лари, при этом по сравнению с декабрем 2021 года рост объема депозитов российских граждан составил 327%. Харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России >>В каких именно банках Грузии открывали счета граждане России и российские компании Нацбанк не указывает, исходя из принципа конфиденциальности. Для открытия счета в грузинском коммерческом банке иностранцу нужно пройти ряд процедур, в зависимости от требования системы безопасности конкретного банка. Два системных банка Грузии – "Банк Грузии" и ТBC Bank требуют заполнения специальной анкеты, помимо представления стандартного пакета документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, антироссийские санкции