https://sputnik-georgia.ru/20230511/provedennoe-natsbankom-smyagchenie-monetarnoy-politiki-v-gruzii-maloeffektivno---ekspert-277593209.html

Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт

Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт

Для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%, считает эксперт 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T22:48+0400

2023-05-11T22:48+0400

2023-05-11T22:53+0400

грузия

новости

экономика

ника шенгелия

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии с 11 до 10,5% малоэффективно с точки зрения борьбы с инфляцией, заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя почти год. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. "Смягчение монетарной политики не дает большого эффекта. Я всегда говорил, ставка рефинансирования снизится или вырастет до 15%, это не имеет значения с точки зрения борьбы с инфляцией", – заявил Шенгелия. По его словам, для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%. Шенгелия отметил, что, когда товары местного производства будут конкурировать с импортными товарами, цены в Грузии снизятся. Что думает Нацбанк Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику >>Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ника шенгелия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования