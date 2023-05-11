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https://sputnik-georgia.ru/20230511/provedennoe-natsbankom-smyagchenie-monetarnoy-politiki-v-gruzii-maloeffektivno---ekspert-277593209.html
Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт
Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт
Для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%, считает эксперт 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T22:48+0400
2023-05-11T22:53+0400
грузия
новости
экономика
ника шенгелия
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии с 11 до 10,5% малоэффективно с точки зрения борьбы с инфляцией, заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя почти год. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. "Смягчение монетарной политики не дает большого эффекта. Я всегда говорил, ставка рефинансирования снизится или вырастет до 15%, это не имеет значения с точки зрения борьбы с инфляцией", – заявил Шенгелия. По его словам, для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%. Шенгелия отметил, что, когда товары местного производства будут конкурировать с импортными товарами, цены в Грузии снизятся. Что думает Нацбанк Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику &gt;&gt;Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ника шенгелия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
грузия, новости, экономика, ника шенгелия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования

Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт

22:48 11.05.2023 (обновлено: 22:53 11.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Терминал быстрой оплаты TBC bank
Терминал быстрой оплаты TBC bank - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии с 11 до 10,5% малоэффективно с точки зрения борьбы с инфляцией, заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя почти год. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Смягчение монетарной политики не дает большого эффекта. Я всегда говорил, ставка рефинансирования снизится или вырастет до 15%, это не имеет значения с точки зрения борьбы с инфляцией", – заявил Шенгелия.
По его словам, для Грузии выгодно, чтобы ставка рефинансирования не превышала 5%.

"Это позволит бизнесу брать максимум 9-10% годовых кредитов в лари, а также создаст возможность для малых и средних предпринимателей создавать дополнительные компании, дополнительные промышленные очаги и производить больше продукции на месте", – сказал эксперт.

Шенгелия отметил, что, когда товары местного производства будут конкурировать с импортными товарами, цены в Грузии снизятся.

Что думает Нацбанк

Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.
Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%.
Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню.
Нацбанк Грузии смягчил монетарную политику >>
Тем не менее, Нацбанк отметил, что несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.
В том числе геополитическая ситуация остается одним из главных рисков. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
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