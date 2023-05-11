https://sputnik-georgia.ru/20230511/vvedenie-viz-dlya-grazhdan-rossii-ukhudshit-ekonomicheskie-pokazateli-gruzii---ekspert-277594159.html

Введение виз для граждан России ухудшит экономические показатели Грузии – эксперт

Введение виз для граждан России ухудшит экономические показатели Грузии – эксперт

Эксперт считает, что по итогам 2022 года зависимость грузинкой экономики от российской выросла в три раза и в 2023 году ожидается рост в 4-5 раз 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T23:32+0400

2023-05-11T23:32+0400

2023-05-11T23:39+0400

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саломе зурабишвили

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Введение виз для граждан России негативно отразится на разные экономические показатели в Грузии, повысит стоимость определенных продуктов и, как результат, скажется на уровне жизни местных жителей, заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между странами президент Саломе Зурабишвили назвала провокацией и большим вызовом для властей страны. При этом она заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России, что, по ее словам, необходимо в том числе с учетом внутренних вызовов в Грузии. По данным Нацбанка, за январь-март 2023 года по объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. В целом Шенгелия назвал заявление президента странным, отметив, что непонятно, какой оно служит цели. Как пояснил эксперт, по итогам 2022 года зависимость грузинкой экономики от российской выросла в три раза и в 2023 году ожидается рост в 4-5 раз. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого >>Несмотря на отсутствие дипломатических связей, прямого авиасообщения и действующего с российской стороны визового режима, Грузия и Россия все эти годы стремительно развивали торговые отношения. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 666,9 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61,1%. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, политика, экономика, ника шенгелия, денежные переводы, саломе зурабишвили , авиасообщение россии и грузии