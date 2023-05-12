https://sputnik-georgia.ru/20230512/davno-pora--chitateli-sputnik-privetstvuyut-otmenu-rossiey-viz-dlya-grazhdan-gruzii-277622629.html

Давно пора – читатели Sputnik приветствуют отмену Россией виз для граждан Грузии

Давно пора – читатели Sputnik приветствуют отмену Россией виз для граждан Грузии

Положительно отмену виз для граждан Грузии при поездке в Россию оценили 89,6% опрошенных 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T19:31+0400

2023-05-12T19:31+0400

2023-05-12T19:31+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия положительно оценивает отмену Россией визового режима для граждан Грузии. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Согласно результатам опроса на сайте, на вопрос "Как вы относитесь к тому, что Россия отменила визовый режим для граждан Грузии?" 89,6% читателей ответили, что давно пора было ввести режим "безвиза" для грузинских граждан. Премьер: отмена Россией виз упростит жизнь гражданам Грузии >>Между тем данное решение отрицательно оценили 5,5% участников голосования. Безразлично отнеслись к отмене виз 2,8% читателей, ответив, что им все равно. Лишь 2,1% читателей посчитали, что решение Москвы отрицательно скажется на миграции в Грузии. Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья. Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично >>Авиасообщение между странами было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, россия, опрос на сайте, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии