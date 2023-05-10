https://sputnik-georgia.ru/20230510/ekspert-zayavlenie-prezidenta-gruzii-ob-otmene-rossiey-vizovogo-rezhima-nediplomatichno-277541206.html

Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично

Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично

Саломе Зурабишвили назвала решение России очередной провокацией 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:58+0400

2023-05-10T15:58+0400

2023-05-10T17:00+0400

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владимир путин

россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами не садится ни в какие дипломатические рамки, более того, оно наносит ущерб Грузии, заявил эксперт Демур Гиорхелидзе в беседе со Sputnik Грузия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "очередной российской провокацией" отмену Россией визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение с Грузией. По ее словам, это неприемлемо, пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии.По его словам, президент Грузии стала одним из звеньев агитации и пропаганды, что оскорбительно для ее должности. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, абхазия, демур гиорхелидзе, саломе зурабишвили , владимир путин, россия отменила визы для граждан грузии