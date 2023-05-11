https://sputnik-georgia.ru/20230511/premer-otmena-rossiey-viz-uprostit-zhizn-grazhdanam-gruzii-277586432.html

Премьер: отмена Россией виз упростит жизнь гражданам Грузии

Премьер: отмена Россией виз упростит жизнь гражданам Грузии

Премьер напомнил всем о том, что в свое время Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T17:57+0400

2023-05-11T17:57+0400

2023-05-11T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Отмена Россией визового режима для граждан Грузии является положительным фактом, так как это упростит перемещение и ведение бизнеса грузинским гражданам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Впервые за последние 23 года граждане Грузии смогут ездить в Россию без виз. Он отметил, что в России живет миллион этнических грузин, соотечественников, у которых есть члены семьи, родственники, близкие в Грузии, и отмена визового режима упростит их поездки. "Естественно, это положительный факт", – подчеркнул Гарибашвили.При этом премьер напомнил о том, что после войны августа 2008 года Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России. И сделано это было не взамен на как минимум безвизовый режим для граждан Грузии, а просто так."Главное, я должен вам напомнить, что он (Саакашвили – ред.) лично встречался с российскими туристами. Также мы помним известные высказывания: какая разница, откуда будут поступать инвестиции. И все это происходит после войны", – заявил Гарибашвили.Место Грузии в Европе, Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в ЕС – премьер>>По его словам, прежние власти Грузии не проявили "разумной государственной политики". Премьер подчеркнул, что безвизовый режим с Россией еще до Грузии был у стран, которые, как и Грузия, заключили с Евросоюзом Соглашение об ассоциации – у Украины и Молдовы. При этом между Россией и Молдовой до сих пор сохраняется безвиз. Более того, Молдова является членом СНГ.Украина и Молдова, в отличие от Грузии, в июне 2022 года получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Что касается Грузии, Европейский совет признал ее европейскую перспективу и выразил готовность предоставить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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