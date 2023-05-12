https://sputnik-georgia.ru/20230512/delo-o-povyshenii-tsen-na-onkopreparaty---agentstvo-konkurentsiii-gruzii-izuchaet-9-kompaniy-277628747.html
Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний
Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний
В середине марта Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на медикаменты для лечения онкологических заболеваний 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T23:50+0400
2023-05-12T23:50+0400
2023-05-13T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции добавило компанию S.K. Impex в список игроков рынка в деле о возможном сговоре компаний при повышении цен на препараты для лечения онкологических заболеваний, говорится в заявлении ведомства. Агентство конкуренции приступило к изучению дела о злоупотреблении доминантным положением и соглашении об ограничении конкуренции 24 марта, после того как на рынке неожиданно поднялись цены на онкопрепараты. Вместе с компанией S.K. Impex агентство конкуренции изучает действия компаний GEPHA, Aversi Pharma, PSP Pharma и Mermisi. Когда начнется госпрограмма бесплатного лечения детей с онкозаболеваниями? >>В середине марта Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на медикаменты для лечения онкологических заболеваний. На этот раз речь шла о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. В Ассоциация фармацевтических компаний Грузии пояснили, что лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали из-за увеличения закупочной цены в Турции. После того, как запасы были истрачены, всем фармкомпаниям Грузии в марте пришлось осуществить импорт препаратов из Турции с повышенными ценами. Следовательно, невозможно было сохранить нереально низкие цены, которые были в феврале, заявили в Ассоциации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, лечение онкозаболеваний, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, лечение онкозаболеваний, министерство здравоохранения грузии
Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний
23:50 12.05.2023 (обновлено: 00:09 13.05.2023)
В середине марта Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на медикаменты для лечения онкологических заболеваний
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции добавило компанию S.K. Impex в список игроков рынка в деле о возможном сговоре компаний при повышении цен на препараты для лечения онкологических заболеваний, говорится в заявлении ведомства.
Агентство конкуренции приступило к изучению дела о злоупотреблении доминантным положением и соглашении об ограничении конкуренции 24 марта, после того как на рынке неожиданно поднялись цены на онкопрепараты.
Вместе с компанией S.K. Impex агентство конкуренции изучает действия компаний GEPHA, Aversi Pharma, PSP Pharma и Mermisi.
В середине марта Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на медикаменты для лечения онкологических заболеваний. На этот раз речь шла о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения.
В Ассоциация фармацевтических компаний Грузии пояснили, что лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали из-за увеличения закупочной цены в Турции.
После того, как запасы были истрачены, всем фармкомпаниям Грузии в марте пришлось осуществить импорт препаратов из Турции с повышенными ценами. Следовательно, невозможно было сохранить нереально низкие цены, которые были в феврале, заявили в Ассоциации.