https://sputnik-georgia.ru/20230512/gruzinskie-avialinii-mogut-vozobnovit-polety-v-moskvu-277622443.html

"Грузинские авиалинии" могут возобновить полеты в Москву

"Грузинские авиалинии" могут возобновить полеты в Москву

Грузинская авиакомпания рискует попасть под санкции, если начнет полеты в Москву, считает эксперт 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T18:41+0400

2023-05-12T18:41+0400

2023-05-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили приветствует возобновление авиасообщения между Грузией и Россией и не исключает начала полетов в Москву, сообщает медиаплатформа BMG. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии, действующий с 2000 года. По словам Гаиашвили, получение разрешения на полеты и их частоту требует некоторого времени. Российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на полеты в Грузию >>Специалист в сфере авиации Ясе Зауташвили считает, что грузинская авиакомпания рискует попасть под санкции, если начнет полеты в Москву. Эксперт отметил, что большинство самолетов авиаперевозчика взяты в лизинг, из-за чего ему запрещены полеты в подсанкционную страну. Эксперт пояснил, что, если Georgian Airways начнет полеты в Россию на арендованном самолете, это вызовет резкую реакцию как со стороны лизинговой компании, так и со стороны Boeing и страховой компании. "Лизинговая компания расторгнет с ним договор. Если компания начнет полеты не на арендованном самолете, а на своем, то страховая компания не позволит ей лететь в подсанкционную страну и прекратит международную страховку", – пояснил он. Также, по словам Зауташвили, у российских авиакомпаний есть разрешение на полеты в Грузию, и грузинское небо для них открыто. Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили об отмене виз и возобновлении полетов >>"Второй вопрос: на чем они собираются летать? Все российские авиакомпании и юридические лица находятся под санкциями. Если обнаружится компания, которая не под санкциями, надо выяснить, на каком самолете они собираются летать. Понятно, что они собираются это делать на самолетах российского производства", – сказал эксперт. Как сказал Зауташвили, если российские авиакомпании начнут летать на самолетах типа Boing и Airbus, они должны быть готовы, что эти самолеты в Грузии компания арестует. Georgian Airways выполняла рейсы в направлении России до приостановки авиасообщения. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, georgian airways, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии