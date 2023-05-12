https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-budet-rabotat-novaya-goslaboratoriya-kachestva-lekarstv-gruzii-277607394.html

Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии?

Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии?

Открытие гослаборатории было важным и обязательным, так как в стране в течение последних 20 лет не было подобного учреждения 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T15:20+0400

2023-05-12T15:20+0400

2023-05-12T15:20+0400

грузия

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Государственная лаборатория лекарств, которая открылась в Грузии в четверг, будет проверять медикаменты примерно по 30 разным параметрам, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как со временем, так и с определенными финансовыми затратами."Мы уже гордо можем заявить, что, если до этого мы использовали разные частные лаборатории или в определенной части нам помогало Бюро экспертизы им. Самхараули, кроме того, определенные медикаменты мы отправляли за границу, то сегодня уже в нашей гослаборатории мы можем организовать весь этот процесс", – заявил Азарашвили.Власти Грузии осуществили инвестицию приблизительно в 11 миллионов лари (4,2 миллиона долларов). Накануне на открытии лаборатории присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии>>В 2022 году в Грузии были введены новые стандарты, и в страну с тех пор поступают лекарства GMP-стандарта (хорошей производственной практики). В новой лаборатории будет возможность проверить, насколько лекарства, доступные на рынке Грузии, соответствуют данному стандарту. Минздрав Грузии несколько раз анонсировал открытие лаборатории качества лекарств, однако по разным причинам дата открытия откладывалась. В ведомстве не раз заявляли, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них. Ужесточен контроль за ценами на медикаменты в Грузии>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. Кроме того, были введены референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты, которые коснулись более 1 100 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав