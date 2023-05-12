https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-dengi-zhiteley-ssha-i-bankov-frantsii-okazalis-v-gruzii-rassledovanie-prokuratury-277627369.html

Как деньги жителей США и банков Франции оказались в Грузии: расследование прокуратуры

Как деньги жителей США и банков Франции оказались в Грузии: расследование прокуратуры

Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T22:06+0400

2023-05-12T22:06+0400

2023-05-12T22:33+0400

грузия

происшествия

новости

сша

франция

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/70/234097073_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3ddb5e1282674e19da52da5d83c25b3d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры раскрыли новую схему международного мошенничества, благодаря которой один обвиняемый смог завладеть 1,8 миллиона долларов, принадлежащих жителям США, а второй – 445 тысяч евро от банков Франции. Следствие установило, что один мошенник разместил в интернете фальшивую рекламу о больших процентах со вкладов в некий финансовый институт и таким образом обманом заставил граждан США зачислить деньги на счета основанного им предприятия в Грузии. В результате он смог получить 1,82 миллиона долларов. После этого для придания законного происхождения средств он перечислил часть средств по фиктивным причинам, используя фальшивые документы на счета его юридических компаний в разных странах, таким образом легализовав незаконно 1,77 миллиона долларов. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили >>Второй мошенник, по версии следствия, являющийся иностранным гражданином, зарегистрировал офшорную компанию и открыл для нее счета в грузинском банке. После этого он отправил фальшивые сообщения банкам во Франции якобы от имени их клиентов о необходимости зачисления их средств на счета в Грузии и таким образом получил от банков 445 тысяч евро. После на основании фальшивых документов по фиктивным причинам он перечислил деньги в различные страны на свои счета и успел таким образом легализовать 100 тысяч евро. В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета >>Оба обвиняемых объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов, что предполагает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет в случае подтверждения вины. В Грузии им уже избрано заочно заключение в виде меры пресечения. Созданным ими компаниям грозит ликвидация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, сша, франция, генеральная прокуратура грузии