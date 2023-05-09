https://sputnik-georgia.ru/20230509/oppozitsiya-vsyacheski-pytaetsya-perekryt-skandal-s-koll-tsentrami---garibashvili-277506834.html
Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами - Гарибашвили
Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами - Гарибашвили
Премьер Грузии назвал Кезерашвили автором "ограбления века", который финансирует грузинскую оппозицию 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T16:38+0400
2023-05-09T16:38+0400
2023-05-09T18:37+0400
давид кезерашвили
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция всячески пытается перекрыть другими темами скандал вокруг дела о мошенничестве международного масштаба (т.н. дело о колл-центрах), в котором фигурирует экс-министром обороны Грузии Давид Кезерашвили, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет более чем о миллиарде долларов. Он подчеркнул, что преступную схему с использованием колл-центров создал Кезерашвили."Вы помните, что мы об этом говорили... И это подтверждено расследованием BBC. Вы видели, что Кезерашвили и его состоящая из мошенников банда ограбили пенсионеров всей Европы. Украден 1 миллиард долларов. Вот такой скандал пытаются перекрыть эти несерьезные люди", - заявил Гарибашвили. Он также отметил, что за несколько недель до обнародования расследования BBC Кезерашвили фактически подтвердил, что является олигархом, который финансирует всю грузинскую оппозицию и оппозиционные СМИ. По словам премьера, Кезерашвили финансирует все оппозиционное движение краденными деньгами. Премьер Грузии назвал т. н. дело о колл-центрах "ограблением века" и отметил, что виновник "до сих пор высказывает претензии, а финансируемые им оппозиционные партии имеют претензии на то, чтобы прийти к власти", - сказал Гарибашвили.Прикрытие преступного колл-центра или имитация? Оппозиционер о спецоперации в Тбилиси>>В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии, и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и при желании с готов помочь им.Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.Что касается расследования, Гарибашвили отметил, что в этом вопросе Грузия активно сотрудничает с европейскими следственными органами."Я верю, что европейские следственные службы доведут это дело до конца. Вы знаете, что мы активно сотрудничали с немецким следствием в течение последних двух лет. Мы вместе расследовали и раскрыли очень много фактов", - заявил Гарибашвили. По данным прокуратуры Грузии, расследование транснационального преступления началось в 2021 году. Прокуратура совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников этого мошенничества международного масштаба.В "Едином национальном движении" утверждают, что за преступными колл-центрами стоит Служба госбезопасности Грузии. По словам лидеров партии, преступление такого масштаба не могло произойти без ведома спецслужб. Данные прокуратуры Грузии По данным следствия, речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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давид кезерашвили, bbc, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, европа, тбилиси, грузия, новости, политика
давид кезерашвили, bbc, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, европа, тбилиси, грузия, новости, политика
Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами - Гарибашвили
16:38 09.05.2023 (обновлено: 18:37 09.05.2023)
Премьер Грузии назвал Кезерашвили автором "ограбления века", который финансирует грузинскую оппозицию
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция всячески пытается перекрыть другими темами скандал вокруг дела о мошенничестве международного масштаба (т.н. дело о колл-центрах), в котором фигурирует экс-министром обороны Грузии Давид Кезерашвили, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет более чем о миллиарде долларов.
"Мы видим слабую попытку со стороны потерпевшей неудачу, уже обанкротившейся оппозиции, перекрыть каким-либо способом этот большой скандал мирового уровня, я бы сказал мошенническую схему международного уровня, которая была расшифрована и расследована BBC", - сказал Гарибашвили.
Он подчеркнул, что преступную схему с использованием колл-центров создал Кезерашвили.
"Вы помните, что мы об этом говорили... И это подтверждено расследованием BBC. Вы видели, что Кезерашвили и его состоящая из мошенников банда ограбили пенсионеров всей Европы. Украден 1 миллиард долларов. Вот такой скандал пытаются перекрыть эти несерьезные люди", - заявил Гарибашвили.
Он также отметил, что за несколько недель до обнародования расследования BBC Кезерашвили фактически подтвердил, что является олигархом, который финансирует всю грузинскую оппозицию и оппозиционные СМИ. По словам премьера, Кезерашвили финансирует все оппозиционное движение краденными деньгами.
Премьер Грузии назвал т. н. дело о колл-центрах "ограблением века" и отметил, что виновник "до сих пор высказывает претензии, а финансируемые им оппозиционные партии имеют претензии на то, чтобы прийти к власти", - сказал Гарибашвили.
В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии, и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", и при желании с готов помочь им.
Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.
Что касается расследования, Гарибашвили отметил, что в этом вопросе Грузия активно сотрудничает с европейскими следственными органами.
"Я верю, что европейские следственные службы доведут это дело до конца. Вы знаете, что мы активно сотрудничали с немецким следствием в течение последних двух лет. Мы вместе расследовали и раскрыли очень много фактов", - заявил Гарибашвили.
По данным прокуратуры Грузии, расследование транснационального преступления началось в 2021 году. Прокуратура совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников этого мошенничества международного масштаба.
В "Едином национальном движении" утверждают, что за преступными колл-центрами стоит Служба госбезопасности Грузии. По словам лидеров партии, преступление такого масштаба не могло произойти без ведома спецслужб.
Данные прокуратуры Грузии
По данным следствия, речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.