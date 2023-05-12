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Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси
Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси
В случае одобрения Исполнительным советом МВФ второго обзора программы Грузия сможет получить 40 миллионов долларов 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T18:02+0400
2023-05-12T18:02+0400
2023-05-12T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда достигли договоренности о политике завершения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), говорится в сообщении МВФ. Миссия Фонда во главе с Джеймсом Джоном провела встречи в Тбилиси с 27 апреля по 10 мая 2023 года, чтобы обсудить второй обзор экономической программы Грузии. В документе отмечается, что правительством Грузии были выполнены все, кроме одного, количественные критерии эффективности для второго обзора, в частности выполнены критерии по инфляции, фискальному балансу и международным резервам, а также исправлен небольшой перерасход бюджетного кредитования. "Власти осуществили структурные реформы в области налоговой политики и администрирования, управления государственными инвестициями, фискальных рисков, связи с Национальным банком и финансового надзора", – отмечается в сообщении. Состояние экономики Грузии Миссия Фонда заявляет, что грузинская экономика показала хорошие результаты после пандемии, отражая ограниченные неблагоприятные последствия операции России на Украине и осмотрительную макроэкономическую политику. "Оживленный туризм и всплеск иммиграции, финансового притока и транзитной торговли, вызванные конфликтом на Украине, стимулировали экономический рост и доходы бюджета, а также укрепили баланс текущего счета и курс лари", – говорится в сообщении. Экономическая политика государства приносит результаты – власти Грузии о прогнозе МВФ >>В документе указывается, что власти Грузии воспользовались относительно благоприятными условиями для восстановления фискальных и валютных резервов. Финансовая система остается здоровой, а действия Национального банка Грузии, требующие от банков соблюдения соответствующих санкций, помогли ограничить воздействие войны. При этом подчеркивается, что базовая инфляция также снизилась, но остается несколько повышенной на фоне сильного внутреннего спроса и жесткого рынка труда с высокими темпами роста заработной платы и низким уровнем безработицы. Грузия не планирует брать деньги от МВФ Правительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ. В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег. Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш >>"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т. е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", – говорится в заявлении Нацбанка. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, мвф
грузия, экономика, новости, мвф
Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси
В случае одобрения Исполнительным советом МВФ второго обзора программы Грузия сможет получить 40 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда достигли договоренности о политике завершения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), говорится в сообщении МВФ.
Миссия Фонда во главе с Джеймсом Джоном провела встречи в Тбилиси с 27 апреля по 10 мая 2023 года, чтобы обсудить второй обзор экономической программы Грузии.
"После продуктивных обсуждений власти Грузии и команда МВФ достигли договоренности на уровне персонала о политике завершения второго обзора SBA. Соглашение подлежит рассмотрению Исполнительным советом в июне 2023 года. По завершении рассмотрения Грузия получит 30 млн СДР (около 40 млн долларов США)", – говорится сообщении.
В документе отмечается, что правительством Грузии были выполнены все, кроме одного, количественные критерии эффективности для второго обзора, в частности выполнены критерии по инфляции, фискальному балансу и международным резервам, а также исправлен небольшой перерасход бюджетного кредитования.
"Власти осуществили структурные реформы в области налоговой политики и администрирования, управления государственными инвестициями, фискальных рисков, связи с Национальным банком и финансового надзора", – отмечается в сообщении.
Состояние экономики Грузии
Миссия Фонда заявляет, что грузинская экономика показала хорошие результаты после пандемии, отражая ограниченные неблагоприятные последствия операции России на Украине и осмотрительную макроэкономическую политику.
"Оживленный туризм и всплеск иммиграции, финансового притока и транзитной торговли, вызванные конфликтом на Украине, стимулировали экономический рост и доходы бюджета, а также укрепили баланс текущего счета и курс лари", – говорится в сообщении.
В документе указывается, что власти Грузии воспользовались относительно благоприятными условиями для восстановления фискальных и валютных резервов. Финансовая система остается здоровой, а действия Национального банка Грузии, требующие от банков соблюдения соответствующих санкций, помогли ограничить воздействие войны.
"Высокая инфляция в последнее время резко снизилась и в настоящее время находится ниже 3-процентного целевого показателя Нацбанка из-за снижения цен на сырьевые товары, повышения курса лари, ограничительной денежно-кредитной, фискальной и макропруденциальной политики, а также ужесточения мировых финансовых условий", – отмечается в заявлении.
При этом подчеркивается, что базовая инфляция также снизилась, но остается несколько повышенной на фоне сильного внутреннего спроса и жесткого рынка труда с высокими темпами роста заработной платы и низким уровнем безработицы.
Грузия не планирует брать деньги от МВФ
Правительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ.
В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег.
"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т. е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", – говорится в заявлении Нацбанка.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.