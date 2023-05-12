https://sputnik-georgia.ru/20230512/prezident-gruzii-strana-izbezhala-udara-po-reputatsii-277626796.html

Президент Грузии: страна избежала удара по репутации

Президент Грузии: страна избежала удара по репутации

Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T21:32+0400

2023-05-12T21:32+0400

2023-05-12T21:43+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

рати брегадзе

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по поводу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили помогло избежать Грузии удара по репутации, говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. При этом она отметила важность продолжения лечения экс-президента Грузии и обеспечения защиты его прав. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Страсбургскому суду еще предстоит рассматривать дело "Саакашвили против Грузии".Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , рати брегадзе, европейский суд по правам человека