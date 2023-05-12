https://sputnik-georgia.ru/20230512/sanktsii-za-narushenie-pravila-vygula-sobak-uzhestochat-v-gruzii-277628063.html

Санкции за нарушение правила выгула собак ужесточат в Грузии

Санкции за нарушение правила выгула собак ужесточат в Грузии

Выгул собак в открытом пространстве, без поводка или намордника будет караться штрафом в размере 150 лари 12.05.2023, Sputnik Грузия

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2023-05-12T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая— Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правила выгула собак в общественном месте вырастут в семь с половиной раз. Согласно предлагаемым депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поправкам, выгул собак в открытом пространстве, в том числе на бульваре, в парке или сквере без поводка или намордника будет караться штрафом в размере 150 лари. В случае повторного нарушения наказание штраф удвоится и составит 300 лари. На сегодняшний день подобное нарушение карается сначала предупреждением, а после штрафом в размере 20 лари. Владельцев собак в Тбилиси учат правильно выгуливать питомцев и следить за ними >>Предлагаемое ужесточение закона лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которое готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование. Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником. А в период с 23:00 до 07:00 разрешается с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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