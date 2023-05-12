https://sputnik-georgia.ru/20230512/vvedenie-dvustoronnikh-sanktsiy-protiv-rossii-privedet-k-voennomu-konfliktu--papuashvili-277603028.html
Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили
Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили
Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T11:06+0400
2023-05-12T11:06+0400
2023-05-12T12:18+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
владимир путин
еврокомиссия
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603333_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_7ed87df8f947ebf0af28cadad966740d.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Заявления о введении Грузией двусторонних санкций против России на самом деле означают призыв к вступлению в прямую военную конфронтацию, что не входит в интересы грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне Евросоюз призвал Грузию, которая стремится стать кандидатом в члены ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций. Об этом заявил пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петер Стано. Как отметил председатель парламента, Грузия следит за тем, чтобы соблюдались санкции, введенные Евросоюзом против России, и Грузия не стала территорией, где их можно обойти. Как разъяснил спикер парламента, отменой визового режима и восстановлением прямых авиаперелетов между странами, Россия сняла санкции, которыми наказывала граждан Грузии. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия.Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603333_252:176:2030:1509_1920x0_80_0_0_bd9f35076ea2179dc7601f622190e64f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир путин, еврокомиссия, антироссийские санкции
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир путин, еврокомиссия, антироссийские санкции
Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили
11:06 12.05.2023 (обновлено: 12:18 12.05.2023)
Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Заявления о введении Грузией двусторонних санкций против России на самом деле означают призыв к вступлению в прямую военную конфронтацию, что не входит в интересы грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Накануне Евросоюз призвал Грузию
, которая стремится стать кандидатом в члены ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций. Об этом заявил пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петер Стано.
"Главными являются два принципа – Грузия обеспечивает, чтобы наша территория не была использована для обхода санкций, и Грузия не вводит двусторонние санкции против России, поскольку, это может вызвать эскалацию ситуации, и в конце эскалации может возникнуть прямой военный конфликт, что не входит в интересы грузинского народа", – заявил Папуашвили.
Как отметил председатель парламента, Грузия следит за тем, чтобы соблюдались санкции, введенные Евросоюзом против России, и Грузия не стала территорией, где их можно обойти.
"Все, кто говорят, что Грузия должна ввести двусторонние санкции против России, на самом деле говорят, что Грузия должна рискнуть вступить в прямую военную конфронтацию с Россией", – заявил Папуашвили журналистам.
Как разъяснил спикер парламента, отменой визового режима и восстановлением прямых авиаперелетов между странами, Россия сняла санкции, которыми наказывала граждан Грузии.
"Как можно поднимать панику, в связи с этим, устраивать скандалы… Наоборот, все санкции, которые существуют против Грузии, должны быть сняты, поскольку все санкции, введенные против Грузии и ее граждан несправедливы, и важно, чтобы эти санкции были сняты как можно скорее", – отметил Папуашвили.
Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия.
Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.