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https://sputnik-georgia.ru/20230512/vvedenie-dvustoronnikh-sanktsiy-protiv-rossii-privedet-k-voennomu-konfliktu--papuashvili-277603028.html
Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили
Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили
Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T11:06+0400
2023-05-12T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Заявления о введении Грузией двусторонних санкций против России на самом деле означают призыв к вступлению в прямую военную конфронтацию, что не входит в интересы грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне Евросоюз призвал Грузию, которая стремится стать кандидатом в члены ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций. Об этом заявил пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петер Стано. Как отметил председатель парламента, Грузия следит за тем, чтобы соблюдались санкции, введенные Евросоюзом против России, и Грузия не стала территорией, где их можно обойти. Как разъяснил спикер парламента, отменой визового режима и восстановлением прямых авиаперелетов между странами, Россия сняла санкции, которыми наказывала граждан Грузии. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого&gt;&gt;Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия.Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир путин, еврокомиссия, антироссийские санкции
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, владимир путин, еврокомиссия, антироссийские санкции

Введение двусторонних санкций против России приведет к военному конфликту – Папуашвили

11:06 12.05.2023 (обновлено: 12:18 12.05.2023)
© Parliament of GeorgiaПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
© Parliament of Georgia
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Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Заявления о введении Грузией двусторонних санкций против России на самом деле означают призыв к вступлению в прямую военную конфронтацию, что не входит в интересы грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Накануне Евросоюз призвал Грузию, которая стремится стать кандидатом в члены ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций. Об этом заявил пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петер Стано.

"Главными являются два принципа – Грузия обеспечивает, чтобы наша территория не была использована для обхода санкций, и Грузия не вводит двусторонние санкции против России, поскольку, это может вызвать эскалацию ситуации, и в конце эскалации может возникнуть прямой военный конфликт, что не входит в интересы грузинского народа", – заявил Папуашвили.

Как отметил председатель парламента, Грузия следит за тем, чтобы соблюдались санкции, введенные Евросоюзом против России, и Грузия не стала территорией, где их можно обойти.

"Все, кто говорят, что Грузия должна ввести двусторонние санкции против России, на самом деле говорят, что Грузия должна рискнуть вступить в прямую военную конфронтацию с Россией", – заявил Папуашвили журналистам.

Как разъяснил спикер парламента, отменой визового режима и восстановлением прямых авиаперелетов между странами, Россия сняла санкции, которыми наказывала граждан Грузии.

"Как можно поднимать панику, в связи с этим, устраивать скандалы… Наоборот, все санкции, которые существуют против Грузии, должны быть сняты, поскольку все санкции, введенные против Грузии и ее граждан несправедливы, и важно, чтобы эти санкции были сняты как можно скорее", – отметил Папуашвили.

Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.
Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия.
Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
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