https://sputnik-georgia.ru/20230513/est-nadezhda-kogda-vozobnovyatsya-pryamye-polety-mezhdu-gruziey-i-rossiey-277640416.html

Есть надежда: когда возобновятся прямые полеты между Грузией и Россией?

Есть надежда: когда возобновятся прямые полеты между Грузией и Россией?

В Агентстве гражданской авиации пока не давали никаких комментариев по поводу разрешения рейсов между РФ и Грузией 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T17:34+0400

2023-05-13T17:34+0400

2023-05-13T17:49+0400

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили подтвердил вероятность возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией в ближайшее время. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. По словам Гаиашвили, у Georgian Airways нет препятствий для возобновления полетов в Москву. Однако компания должна все хорошо спланировать, а также учесть все нынешние обстоятельства, отметил он."Специалисты Georgian Airways рассматривают возможность начала продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой в начале следующей недели. Мы частная компания и не можем работать в убыток, поэтому будем работать над тем, чтобы двигаться вперед в этом направлении", – сказал Гаиашвили. "Грузинские авиалинии" могут возобновить полеты в Москву >>Между тем ранее стало известно, что, помимо грузинской авиакомпании Georgian Airways, летать в Грузию планирует российская авиакомпания "Азимут". Известно, что российская компания будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах. Ранее власти Грузии заявили, что летать в Грузию смогут только те компании и самолеты, которые не попали под международные санкции. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверил, что полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компаний, на которых не распространяются антироссийские санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Давно пора – читатели Sputnik приветствуют отмену Россией виз для граждан Грузии >>Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение россии и грузии, россия, грузия, туризм, москва, тбилиси, georgian airways, агентство гражданской авиации