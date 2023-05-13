https://sputnik-georgia.ru/20230513/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-aprel-277630317.html
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
Начисленная в результате инвестиционной деятельности с пенсионными накоплениями прибыль составляет 510 миллионов лари 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T12:58+0400
2023-05-13T12:58+0400
2023-05-13T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля составляет 3,34 миллиарда лари (1,3 млн долларов) согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 510 миллионов лари (200,8 миллиона долларов). По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по апрель 2023 года составляет 44,11%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 5,62%. Услуги Пенсионного агентства теперь доступны в Домах юстиции Грузии >>Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 3,6 тысячи человек – более 9,7 миллиона лари (3,8 млн долларов). Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Не все довольны: сколько пенсионеров пожаловались на условия пенсионного кредита? >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,4 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23,6 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 220,5 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, дом юстиции, пенсионер, пенсионная реформа
грузия, новости, экономика, дом юстиции, пенсионер, пенсионная реформа
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель
Начисленная в результате инвестиционной деятельности с пенсионными накоплениями прибыль составляет 510 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля составляет 3,34 миллиарда лари (1,3 млн долларов) согласно данным Пенсионного агентства.
Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 510 миллионов лари (200,8 миллиона долларов).
По информации
Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по апрель 2023 года составляет 44,11%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 5,62%.
Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 3,6 тысячи человек – более 9,7 миллиона лари (3,8 млн долларов).
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,4 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23,6 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 220,5 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.