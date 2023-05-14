https://sputnik-georgia.ru/20230514/deputat-vybory-v-turtsii-imeyut-bolshoe-znachenie-dlya-gruzii-277650210.html

Депутат: выборы в Турции имеют большое значение для Грузии

Депутат: выборы в Турции имеют большое значение для Грузии

Депутат парламента Грузии пожелал турецкому народу спокойного проведения выборов 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T11:49+0400

2023-05-14T11:49+0400

2023-05-14T11:49+0400

грузия

новости

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277650041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36d4a011d5a6913612b3b5d87e25be6b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Выборы в Турции имеют большое значение для Грузии из-за стратегического партнерства между странами, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия Ираклий Самхарадзе. Избирательные участки открылись в воскресенье в Турции для желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента, участки будут открыты до 17:00 по местному времени. Депутат парламента Грузии пожелал турецкому народу спокойного проведения выборов и достижения тех результатов, которые укрепят грузино-турецкие отношения. Избиратели выбирают президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента. В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Выборы президента и парламента проходят в Турции >>Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого. По данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией (YSK), в 81 провинции будут установлены более 191 тысячи урн. Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии >>Право проголосовать внутри страны имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 граждан, большинство составляют женщины – более 30,7 миллиона. Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы, парламентские выборы