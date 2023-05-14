https://sputnik-georgia.ru/20230514/kobakhidze-trebovaniya-es-po-sudebnoy-reforme-v-gruzii-budut-vypolneny-277655348.html

Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены

Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены

Законопроект будет пересмотрен, и на основе рекомендаций Венецианской комиссии будет сформирована окончательная редакция, которая будет одобрена парламентом... 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T19:33+0400

2023-05-14T19:33+0400

2023-05-14T19:40+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

венецианская комиссия

высший совет юстиции

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Власти Грузии выполнят условие Еврокомиссии по судебной реформе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия для получения Грузией статуса кандидата в ЕС в одной из 12 рекомендаций обязала Грузию обеспечить полную и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную судебную систему. Парламент разработал соответствующие поправки и отправил их в Венецианскую комиссию, консультативный орган по конституционному праву Совета Европы и уже получил ответ. Что сказала Венецианская комиссия Согласно заключению, Венецианская комиссия подтверждает важность независимой, беспристрастной и хорошо функционирующей судебной системы. "Только независимая судебная система может беспристрастно осуществлять правосудие на основе закона и предотвращать злоупотребление властью. Для верховенства закона жизненно важно, чтобы общественность доверяла компетентности судебной власти в том, что она действует независимо и беспристрастно", – говорится в заключении. Венецианская комиссия отмечает, что до сих не рассмотрены ключевые рекомендации, разработанные ранее: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции; ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их согласия и другие вопросы. Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах" >>Комиссия также рекомендует пересмотреть порядок отстранения судей за счет уточнения оснований для отстранения, увеличения срока обжалования этого решения и сохранения заработной платы на период отстранения; ограничить основания для дисциплинарной ответственности судей, связанные с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражения мнения. Как указано в заключении, Комиссия считает проект положений, регулирующих доступ к судебным решениям, положительным, но рекомендует сократить и упростить этот процесс и обеспечить доступ к предыдущим и будущим решениям. Детали новой реформы Согласно проекту поправок в закон "Об общих судах", решение суда без указания личностей и личных данных может быть выдано заинтересованным лицам, не имеющим доступ к полному делу как публичная информация. Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии>>Что касается вопроса избрания судей, то поправки предполагают введение тех же правил, что и при отборе кандидатов в судьи Верховного суда для судей городских/районных и апелляционных судов. Кроме того, улучшается и процедура рассмотрения исков кандидатов в судьи Верховного суда в квалификационной палате суда, где кандидаты обжалуют решение Высшего совета юстиции во время отбора. Кроме того, согласно проекту, председателя Верховного суда будет назначать снова парламент Грузии по представлению Высшего совета юстиции на срок 10 лет. При этом один кандидат не сможет занимать эту должность дважды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, высший совет юстиции, судебная реформа