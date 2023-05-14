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Налоговые льготы могут ввести в Грузии к ЧЕ по футболу U-21

Налоговые льготы могут ввести в Грузии к ЧЕ по футболу U-21

Согласно поправкам, от НДС, налога на импорт и налога на имущество будут освобождены доходы Федерации футбола Грузии и УЕФА 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T12:22+0400

2023-05-14T12:22+0400

2023-05-14T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению поправок в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение определенных налоговых льгот к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года. Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. Согласно предложенным депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поправкам, от НДС, налога на импорт и налога на имущество будет освобождены доходы Федерации футбола Грузии и УЕФА. Насколько готова Грузия к проведению чемпионата Европы по футболу U-21 >>Кроме того, любое назначенное ФФГ и УЕФА лицо – нерезидент, в том числе члены и персонал сборной и сотрудники ФФГ и УЕФА будут освобождены от уплаты налога на прибыль или подоходного налога. Кроме того, мероприятия и матчи финальных этапов чемпионата Европы U-2, в том числе и продажа билетов, не повлекут обложения НДС и признания резидентом. Как утверждают авторы поправок, предложенный законопроект будет способствовать увеличению узнаваемости Грузии в мире и окажет положительное влияние на развитие туризма, сферы услуг и гостиниц, что положительно скажется на росте экономики страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, уефа, ффг, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу, налоговый кодекс, парламент грузии