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Посольство Королевства Дании откроется в Грузии

Посольство Королевства Дании откроется в Грузии

В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с главой Минэкономики 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен 14-15 мая посетит Грузию и откроет в Тбилиси посольство своей страны, говорится в сообщении МИД Грузии. В рамках визита глава МИД Дании встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили. Дания поможет Грузии повысить энергоэффективность >>В рамках визита министр иностранных дел Дании вместе с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили официально откроет посольство Дании в Грузии. До сегодняшнего дня посол Дании в Грузии находится в Киеве.Грузия и Дания установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2006 Грузия открыла в Дании свое представительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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