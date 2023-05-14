https://sputnik-georgia.ru/20230514/posolstvo-korolevstva-danii-otkroetsya-v-gruzii-277654981.html
Посольство Королевства Дании откроется в Грузии
Посольство Королевства Дании откроется в Грузии
В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с главой Минэкономики 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T18:05+0400
2023-05-14T18:05+0400
2023-05-14T18:27+0400
грузия
новости
политика
дания
илья дарчиашвили
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277654809_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_39a49302a81fb9cb2b379aee32c005b0.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен 14-15 мая посетит Грузию и откроет в Тбилиси посольство своей страны, говорится в сообщении МИД Грузии. В рамках визита глава МИД Дании встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили. Дания поможет Грузии повысить энергоэффективность >>В рамках визита министр иностранных дел Дании вместе с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили официально откроет посольство Дании в Грузии. До сегодняшнего дня посол Дании в Грузии находится в Киеве.Грузия и Дания установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2006 Грузия открыла в Дании свое представительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277654809_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cbd08c6bcf421ac9ddf8eaf2b5cf01c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, дания, илья дарчиашвили, мид грузии
грузия, новости, политика, дания, илья дарчиашвили, мид грузии
Посольство Королевства Дании откроется в Грузии
18:05 14.05.2023 (обновлено: 18:27 14.05.2023)
В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с главой Минэкономики
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен 14-15 мая посетит Грузию и откроет в Тбилиси посольство своей страны, говорится в сообщении МИД Грузии.
В рамках визита глава МИД Дании встретится со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В составе делегации министра прибудут также представители датских бизнес-кругов, которые проведут встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.
В рамках визита министр иностранных дел Дании вместе с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили официально откроет посольство Дании в Грузии.
До сегодняшнего дня посол Дании в Грузии находится в Киеве.
Грузия и Дания установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2006 Грузия открыла в Дании свое представительство.