https://sputnik-georgia.ru/20230515/chto-predsedatel-parlamenta-gruzii-obsudil-s-prezidentom-i-premerom-azerbaydzhana-277704738.html

Что председатель парламента Грузии обсудил с президентом Азербайджана

Что председатель парламента Грузии обсудил с президентом Азербайджана

Папуашвили сообщил, что у него будет возможность выступить на заседании Милли Меджлиса 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T23:29+0400

2023-05-15T23:29+0400

2023-05-16T01:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудили стратегическое партнерство между странами в ходе официального визита грузинской парламентской делегации в Баку, заявил председатель Высшего законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили. Спикер парламента Грузии находится в Баку с двухдневным официальным визитом. Шалва Папуашвили 16 мая примет участие в специальном заседании Милли Меджлиса (национальное собрание) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. По словам Папуашвили, на встречах речь шла об особой роли, которую играют Грузия и Азербайджан и регион в целом в последний период, чтобы связать друг с другом Европу и Азию. Кроме того, спикер сообщил, что у него будет возможность выступить на заседании Милли Меджлиса. "Особенно важно подчеркнуть мудрые и дальновидные решения, принятые в свое время прежними лидерами, те стратегические проекты, которые обсуждаются и сегодня, уже действуют, и идет речь о расширении", – заявил Папуашвили. По его словам, было бы невозможно говорить об альтернативном пути, если бы Гейдар Алиев и лидеры того поколения заранее не думали об этих вопросах. Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Азербайджана >>Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева". В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной сфере >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, шалва папуашвили, ильхам алиев