https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruziya-izuchit-dokumenty-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniyu-s-rossiya-do-kontsa-dnya---ministr-277685822.html

Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня - министр

Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня - министр

Прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет уже почти четыре года 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия завершит изучение документов, поступивших от авиакомпаний по вопросу возобновления прямого авиасообщения с Россией, до конца дня, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Россия сняла запрет на прямое авиасообщение с Грузией 10 мая. Отменена в том числе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Кроме того, с 15 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.

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