https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruziya-izuchit-dokumenty-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniyu-s-rossiya-do-kontsa-dnya---ministr-277685822.html
Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня - министр
Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня - министр
Прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет уже почти четыре года 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T15:11+0400
2023-05-15T15:11+0400
2023-05-15T15:17+0400
грузия
новости
экономика
кутаиси
батуми
леван давиташвили
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358135_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_dabdce1fe472af5561ea8aa6dac15f94.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия завершит изучение документов, поступивших от авиакомпаний по вопросу возобновления прямого авиасообщения с Россией, до конца дня, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Россия сняла запрет на прямое авиасообщение с Грузией 10 мая. Отменена в том числе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Кроме того, с 15 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
кутаиси
батуми
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358135_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1fc1f9346b01f75e4db34b120c0d06c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, кутаиси, батуми, леван давиташвили, тбилиси
грузия, новости, экономика, кутаиси, батуми, леван давиташвили, тбилиси
Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня - министр
15:11 15.05.2023 (обновлено: 15:17 15.05.2023)
Прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет уже почти четыре года
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия завершит изучение документов, поступивших от авиакомпаний по вопросу возобновления прямого авиасообщения с Россией, до конца дня, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Россия сняла запрет на прямое авиасообщение с Грузией 10 мая. Отменена в том числе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Кроме того, с 15 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии.
"На сегодняшний день запрос есть как в направление Тбилиси, так и Кутаиси и Батуми. Запрос есть на все эти три аэропорта как от грузинской авиакомпании, так и от российских авиакомпаний. В течение дня мы завершим изучение документов", - заявил Давиташвили.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.