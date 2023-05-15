https://sputnik-georgia.ru/20230515/rossiyskie-aviakompanii-pered-poletom-v-gruziyu-tschatelno-proveryat-na-nalichie-sanktsiy-277679810.html

Российские авиакомпании перед полетом в Грузию тщательно проверят на наличие санкций

Российские авиакомпании перед полетом в Грузию тщательно проверят на наличие санкций

Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в 2019 году 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T12:56+0400

2023-05-15T12:56+0400

2023-05-15T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Агентство гражданской авиации будет принимать решения в о выдаче разрешения на осуществление полетов между Грузией Россией только после детального изучения и проверки текущего статуса авиакомпаний в связи с международными санкциями, говорится в заявлении агентства. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. На сегодняшний день Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на осуществление регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией. Какие авиакомпании России смогут летать в Грузию – разъяснение Объединения аэропортов>>"Подчеркиваем, что в отношении каждого заявления, поданного в Агентство гражданской авиации, решение будет приниматься после детального изучения текущего статуса авиакомпаний и их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений, а разрешения на полеты будут выдаваться в соответствии с вышеупомянутым принципом", – говорится в заявлении. Твердая позиция Грузии заключается в том, что рейсы между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только авиакомпаниями и воздушными судами, на которые не распространяются санкции, отмечено в заявлении.При этом, как отмечено в заявлении, Агентство гражданской авиации проводит консультации и изучает примеры государств, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Российской Федерацией. Ранее власти Грузии заявили, что летать в Грузию смогут только те компании и самолеты, которые не попали под международные санкции. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверил, что полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компаний, на которых не распространяются антироссийские санкции. Есть надежда: глава Georgian Airways о возобновлении прямых рейсов между Грузией и РФ>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение россии и грузии, грузия, новости, экономика, москва, тбилиси, агентство гражданской авиации