https://sputnik-georgia.ru/20230515/na-puti-k-konsensusu--predlozhenie-gruzinskoy-mechty-po-kandidatam-v-sovet-yustitsii-277704925.html

На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции

На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции

Если будет положительный результат, то парламентское большинство позаботится о том, чтобы голосование состоялось, заявил депутат 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T23:55+0400

2023-05-15T23:55+0400

2023-05-16T00:09+0400

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта

судебная реформа

высший совет юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламентское большинство предложило каждому политическому субъекту, входящему в оппозицию, представить приемлемых для них кандидатов в члены Высшего совета юстиции с небольшим обоснованием в течение завтрашнего дня, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге по окончании заседания парламентского большинства. Мдинарадзе напомнил, что вопрос об избрании членов Высшего совета юстиции является одним из пунктов европейских рекомендаций. "В связи с этим считаем, что 15 из представленных кандидатов соответствуют критериям компетенции, компетентности, также добросовестности, что хорошо проявилось, в том числе, в ходе собеседования с ними, которое было проведено в парламенте. Однако своей позицией мы не будем ограничивать представителей нашей оппозиции", – сказал депутат. По его словам, если будет положительный результат, то парламентское большинство позаботится о том, чтобы голосование состоялось. Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены >>"В любом случае мы позаботимся об этом, но будет лучше, если наши позиции хотя бы в какой-то части совпадут", – отметил он. Таким образом, завтра парламентское большинство ждет позиции оппозиции по конкретным людям, конкретным кандидатам, краткого обоснования, почему они приемлемы для них и почему они будут их поддерживать. По словам депутата, о том, есть ли шанс консенсуса, общественность будет проинформирована до конца завтрашнего дня. Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах" >>Всего на пять мест в Высшем совете юстиции претендуют 32 кандидата. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой больше всего мест в парламенте Грузии, заявила о готовности поддержать половину из них и начать переговоры по этому вопросу с оппозицией. Оппозиция говорит об 11 кандидатах. Между тем для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, судебная реформа, высший совет юстиции грузии