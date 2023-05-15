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Несколько человек обвиняются в торговле несовершеннолетними в Грузии
Несколько человек обвиняются в торговле несовершеннолетними в Грузии
Среди задержанных одна женщина уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T22:16+0400
2023-05-15T22:16+0400
2023-05-15T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение четырем гражданам в торговле несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве меры пресечения для обвиняемых избрали тюремное заключение. Расследование, проведенное МВД, установило, что все четверо обвиняемых эксплуатировали в трудовых целях несовершеннолетних членов семьи с целью получения выгоды. В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком >>Угрозами и психологическим давлением обвиняемые заставляли четверых малолетних детей просить милостыню на улицах Тбилиси и продавать мелкие предметы, а собранными в результате этого деньгами распоряжались по своему усмотрению. Двум из обвиняемых грозит от 14 до 17 лет тюрьмы, а остальным – от 11 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее МВД Грузии сообщило, что все четверо задержанных – женщины. Среди задержанных одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, трефикинг, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, трефикинг, генеральная прокуратура грузии
Несколько человек обвиняются в торговле несовершеннолетними в Грузии
Среди задержанных одна женщина уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение четырем гражданам в торговле несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ведомства
.
В качестве меры пресечения для обвиняемых избрали тюремное заключение.
Расследование, проведенное МВД, установило, что все четверо обвиняемых эксплуатировали в трудовых целях несовершеннолетних членов семьи с целью получения выгоды.
Угрозами и психологическим давлением обвиняемые заставляли четверых малолетних детей просить милостыню на улицах Тбилиси и продавать мелкие предметы, а собранными в результате этого деньгами распоряжались по своему усмотрению.
Двум из обвиняемых грозит от 14 до 17 лет тюрьмы, а остальным – от 11 до 15 лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее МВД Грузии сообщило, что все четверо задержанных – женщины. Среди задержанных одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление.