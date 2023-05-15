https://sputnik-georgia.ru/20230515/neskolko-chelovek-obvinyayutsya-v-torgovle-nesovershennoletnimi-v-gruzii-277703344.html

Несколько человек обвиняются в торговле несовершеннолетними в Грузии

Несколько человек обвиняются в торговле несовершеннолетними в Грузии

Среди задержанных одна женщина уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T22:16+0400

2023-05-15T22:16+0400

2023-05-15T22:16+0400

грузия

происшествия

новости

трефикинг

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24039/76/240397662_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_83bac486ebc44e623450f648d09aa9de.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение четырем гражданам в торговле несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве меры пресечения для обвиняемых избрали тюремное заключение. Расследование, проведенное МВД, установило, что все четверо обвиняемых эксплуатировали в трудовых целях несовершеннолетних членов семьи с целью получения выгоды. В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком >>Угрозами и психологическим давлением обвиняемые заставляли четверых малолетних детей просить милостыню на улицах Тбилиси и продавать мелкие предметы, а собранными в результате этого деньгами распоряжались по своему усмотрению. Двум из обвиняемых грозит от 14 до 17 лет тюрьмы, а остальным – от 11 до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее МВД Грузии сообщило, что все четверо задержанных – женщины. Среди задержанных одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, трефикинг, генеральная прокуратура грузии