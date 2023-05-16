https://sputnik-georgia.ru/20230516/fermery-ne-mogut-prodat-urozhay-pshenitsy--kak-minselkhoz-gruzii-reshaet-problemu-277729665.html

Фермеры не могут продать урожай пшеницы – как Минсельхоз Грузии решает проблему

Фермеры не могут продать урожай пшеницы – как Минсельхоз Грузии решает проблему

Фермеры своевременно не продали урожай, ожидая, что стоимость пшеницы еще вырастет, но цены на зерно упали, заявили в Минсельхозе 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T17:10+0400

2023-05-16T17:10+0400

2023-05-16T17:10+0400

экономика

грузия

новости

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

зерно

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мисельхоз проводит интенсивные встречи с представителями Ассоциаций производителей зерна и муки, хлеба, а также мелькомбинатов с целью обеспечения сохранения стоимости хлеба, а также беспрепятственной реализации урожая пшеницы фермерами, говорится в сообщении ведомства. Согласно заявлению Ассоциации производителей зерна, грузинские фермеры не могут реализовать 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях высокой экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому фермерам просто некуда девать собранный урожай. Минсельхоз примет соответствующее решение в ближайшее время после окончательного согласования вопросов со всеми заинтересованными сторонами. Шамугия встретился с представителями Ассоциации производителей зерна, где обсудил вопросы размещения оставшихся местных запасов пшеницы и нового урожая этого года. "Государство всегда поддерживает фермеров и сейчас активно работает над тем, чтобы фермеры смогли беспрепятственно собрать и реализовать урожай. Что касается цены на пшеницу на рынке, то несколько месяцев назад цена на пшеницу на местном рынке была высокой", – сказал министр. По словам министра, фермеры не продали урожай, ожидая, что стоимость пшеницы еще вырастет. Но стоимость, наоборот, снизилась из-за того, что урожай в крупных странах-производителях на мировом рынке был беспрецедентно обильным. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Шамугия заявил, что в рамках господдержки за два года урожайность пшеницы увеличилась на 60%, добавив, что положительная динамика роста производства зерна сохранится в дальнейшем, что является результатом последовательной политики министерства. На сегодняшний день более четырех тысяч фермеров, производящих зерно, пользуются льготным агрокредитом, где проценты по кредиту, предоставленному для финансирования текущих расходов, софинансируются Агентством развития села. В рамках госпрограмм профинансировано обустройство складской инфраструктуры, а также сельскохозяйственная техника, в том числе по сбору урожая. Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая самым крупным поставщиком. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн на сумму 12,5 миллиона долларов (на 39,7% больше, чем в январе-марте 2022 года), а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн на сумму 13,1 миллиона долларов (на 28,7% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, зерно