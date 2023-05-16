https://sputnik-georgia.ru/20230516/fond-sorosa-vedet-kampaniyu-protiv-statusa-kandidata-gruzii-v-es--kobakhidze-277733559.html

Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе

Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе

Еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда подготовил заключение, в котором говорилась, что Грузия не заслуживает статуса кандидата, заявил... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T18:18+0400

2023-05-16T18:18+0400

2023-05-16T18:18+0400

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джордж сорос

ираклий кобахидзе

открытое общество - грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия" прямо включен в кампанию, которая проводится против предоставления Грузии статуса кандидата на вступления в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Восемь неправительственных организаций, в том числе фонд "Открытое общество", подготовили совместный документ в связи с выполнением Грузией условий ЕС. Согласно документу, из 12 условий пять до сих не выполнены – это деполяризация, независимость судебной системы, деолигархизация, улучшение медиасреды и вовлеченность гражданского общества. "Опубликованное ими это заключение еще раз свидетельствует о том, что фонд Сороса прямо вовлечен в кампанию, которая ведется против статуса кандидата. Когда распространяешь ложь, что якобы рекомендации не выполняются, это означает именно продолжение той кампании, которая ведется со стороны радикальной оппозиции против статуса кандидата", – заявил Кобахидзе. Сорос ненавидит человечество – Илон Маск >>По словам Кобахидзе, фонд Сороса изначально был вовлечен в эту кампанию, так как еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда по вопросам евроинтеграции подготовил заключение, в котором говорилась, что в июне 2022 года Грузия не заслуживала статуса кандидата. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп, создатель сети организаций, известных как "фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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грузия, новости, политика, джордж сорос, ираклий кобахидзе, открытое общество - грузия