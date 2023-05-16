https://sputnik-georgia.ru/20230516/fond-sorosa-vedet-kampaniyu-protiv-statusa-kandidata-gruzii-v-es--kobakhidze-277733559.html
Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе
Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе
Еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда подготовил заключение, в котором говорилась, что Грузия не заслуживает статуса кандидата, заявил... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T18:18+0400
2023-05-16T18:18+0400
2023-05-16T18:18+0400
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джордж сорос
ираклий кобахидзе
открытое общество - грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия" прямо включен в кампанию, которая проводится против предоставления Грузии статуса кандидата на вступления в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Восемь неправительственных организаций, в том числе фонд "Открытое общество", подготовили совместный документ в связи с выполнением Грузией условий ЕС. Согласно документу, из 12 условий пять до сих не выполнены – это деполяризация, независимость судебной системы, деолигархизация, улучшение медиасреды и вовлеченность гражданского общества. "Опубликованное ими это заключение еще раз свидетельствует о том, что фонд Сороса прямо вовлечен в кампанию, которая ведется против статуса кандидата. Когда распространяешь ложь, что якобы рекомендации не выполняются, это означает именно продолжение той кампании, которая ведется со стороны радикальной оппозиции против статуса кандидата", – заявил Кобахидзе. Сорос ненавидит человечество – Илон Маск >>По словам Кобахидзе, фонд Сороса изначально был вовлечен в эту кампанию, так как еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда по вопросам евроинтеграции подготовил заключение, в котором говорилась, что в июне 2022 года Грузия не заслуживала статуса кандидата. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп, создатель сети организаций, известных как "фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.
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грузия, новости, политика, джордж сорос, ираклий кобахидзе, открытое общество - грузия
грузия, новости, политика, джордж сорос, ираклий кобахидзе, открытое общество - грузия
Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе
Еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда подготовил заключение, в котором говорилась, что Грузия не заслуживает статуса кандидата, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия" прямо включен в кампанию, которая проводится против предоставления Грузии статуса кандидата на вступления в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Восемь неправительственных организаций, в том числе фонд "Открытое общество", подготовили совместный документ в связи с выполнением Грузией условий ЕС. Согласно документу, из 12 условий пять до сих не выполнены – это деполяризация, независимость судебной системы, деолигархизация, улучшение медиасреды и вовлеченность гражданского общества.
"Опубликованное ими это заключение еще раз свидетельствует о том, что фонд Сороса прямо вовлечен в кампанию, которая ведется против статуса кандидата. Когда распространяешь ложь, что якобы рекомендации не выполняются, это означает именно продолжение той кампании, которая ведется со стороны радикальной оппозиции против статуса кандидата", – заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, фонд Сороса изначально был вовлечен в эту кампанию, так как еще до принятия Европейским советом решения, эксперт фонда по вопросам евроинтеграции подготовил заключение, в котором говорилась, что в июне 2022 года Грузия не заслуживала статуса кандидата.
"Еще до того, как Европейский Совет принял решение, фонд Сороса опубликовали заключение, согласно которому Грузия не заслуживала статуса кандидата. То есть наши граждане ждали статуса кандидата, а грузин, Серго Орджоникидзе нашего времени писал, что Грузия не заслуживает статуса кандидата", – отметил Кобахидзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп, создатель сети организаций, известных как "фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.