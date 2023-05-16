https://sputnik-georgia.ru/20230516/parlament-gruzii-lishil-polnomochiy-deputata-ot-pravyaschey-partii-277737768.html

Парламент Грузии лишил полномочий депутата от правящей партии

Парламент Грузии лишил полномочий депутата от правящей партии

Бывший депутат назначена консультантом министра образования по вопросам исследований, развития и популяризации государственного языка 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T20:58+0400

2023-05-16T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майи Менагаришвили, сообщает пресс-служба законодательного органа. В четверг министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари назначил Менагаришвили консультантом по вопросам исследований, развития и популяризации государственного языка. В последние годы Менагаришвили была заместителем председателя парламентского комитета образования и науки, курировала направление государственного языка. Трем депутатам парламента Грузии досрочно прекращены полномочия >>Менагаришвили попала в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", соответственно, ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент парламентское большинство представлено в законодательном органе страны 83 депутатами. Из них во фракцию "Грузинская мечта" входят 74 депутата. Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. Депутат от "Грузинской мечты" лишится мандата >>В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". Однако, несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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