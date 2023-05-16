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Представительства ООН, ЕС и посольства выступили в поддержку ЛГБТКИ+ в Грузии

Представительства ООН, ЕС и посольства выступили в поддержку ЛГБТКИ+ в Грузии

Премьер Грузии на днях заявил о недопустимости отравляющей детей пропаганды ЛГБТ 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T21:46+0400

2023-05-16T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Власти и гражданское общество в Грузии прилагают усилия по защите прав и свобод ЛГБТКИ+, но меньшинства все же подвергаются притеснению, дискриминации и насилию, говорится в совместном заявлении представительств ООН, Евросоюза и ряда посольств в стране. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что примерно 90% населения Грузии придерживается консервативных взглядов – для населения в приоритете христианские, семейные и патриотические ценности. При этом премьер заявил о недопустимости отравляющей детей пропаганды ЛГБТ.Там же отмечено, что с 2014 года защиту людей от дискриминации за проявление сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Грузии обеспечивает закон "Об искоренении всех форм дискриминации", что приветствуется. Кроме того, в заявлении сказано, что с 2015 года в Грузии удвоилось количество тех, кто заявляет, что права ЛГБТКИ+ лиц должны быть защищены. Согласно заявлению, ЛГБТКИ+ лица в Грузии ежедневно переживают притеснение, дискриминацию и стигматизацию, сталкиваются с враждебным отношением и насилием. У них нет возможности жить достойно, как свободные и равноправные члены грузинского общества.Премьер: около 90% населения Грузии придерживается консервативных взглядов>>"Стигматизация, дискриминационные высказывания и язык ненависти со стороны некоторых госслужащих, политиков, СМИ и представителей духовенства способствуют большему притеснению ЛГБТКИ+ лиц и создает опасность для их жизни", – сказано в заявлении. Заявление, к которому присоединились посольства таких стран, как США, Великобритания, Австрия, Дания, Испания, Болгария, Израиль, Греция, Франция и другие, было сделано по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOBIT). Этот день ежегодно отмечается 17 мая. В Грузии 17 мая верующие отмечают День сплоченности и святости семьи.День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием>>День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, оон, сша, лгбт