https://sputnik-georgia.ru/20230516/tri-ministra-vystupyat-v-parlamente-gruzii-19-maya-277735341.html

Три министра выступят в парламенте Грузии 19 мая

Три министра выступят в парламенте Грузии 19 мая

У оппозиции три вопроса: о применении полицией силы на акциях в марте, о питании в школах и о порте Анаклия 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T19:49+0400

2023-05-16T19:49+0400

2023-05-16T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и министр образования и науки Георгий Амилахвари ответят на вопросы оппозиции в парламенте 19 мая, говорится в сообщении правящей партии "Грузинская мечта". Члены правительства выступят в парламенте в формате интерпелляции по запросу оппозиции. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Гомелаури предстоит ответить на вопрос о том, насколько соразмерной была сила, примененная полицией 7-8 марта против демонстрантов на акциях в центре Тбилиси против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в работников МВД, в результате чего пострадали 58 правоохранителей. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>К Амилахвари у оппозиции вопрос на тему бесплатного питания школьников. В конце апреля министр образования заявил, что планируется разработка системы, которая обеспечит учащихся в школах питанием. Заявлению Амилахвари предшествовало обнародование исследования ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах Грузии испытывают полный голод, а 77% – частичный. Что касается министра экономики, то он должен ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия>>Строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Кроме того, 18 мая в парламенте выступит министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили. Он отчитается перед законодательным органом в формате "министерского часа". Члены правительства обязаны раз в год отчитываться о проделанной работе и планах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анаклия, самегрело, георгий амилахвари, вахтанг гомелаури, леван давиташвили, грузинская мечта, юнисеф , экономика, образование