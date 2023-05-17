https://sputnik-georgia.ru/20230517/chitateli-sputnik-gruziya-privetstvuyut-vozobnovlenie-pryamykh-poletov-s-rossiey-277773566.html

Читатели Sputnik Грузия приветствуют возобновление прямых полетов с Россией

Читатели Sputnik Грузия приветствуют возобновление прямых полетов с Россией

Мы поинтересовались, как читатели сайта оценивают решение о возобновлении прямых авиарейсов между Грузией и РФ 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T18:00+0400

2023-05-17T18:00+0400

2023-05-17T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия положительно оценивает возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Еще 27,8% считают, что прямые полеты между странами будет способствовать увеличению потока туристов из России. Между тем данное решение отрицательно оценили лишь 4,2% опрошенных, так как это, по их мнению, станет препятствием на пути получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Грузия рассчитывает на статус кандидата в Евросоюз в конце года – премьер >>Еще 3,3% участников опроса считают, что возобновление прямого авиасообщения с Россией увеличит угрозы национальной безопасности Грузии. Между тем 3,5% участников опроса равнодушно относятся к данной теме. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Сотрудники Georgian Airways – герои: ответ на критику из-за начала полетов в Россию >> Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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