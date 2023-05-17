https://sputnik-georgia.ru/20230517/gruziny-znayut-tsenu-voyne-i-miru---premer-na-sammite-soveta-evropy-277771328.html

Грузины знают цену войне и миру – премьер на саммите Совета Европы

Грузины знают цену войне и миру – премьер на саммите Совета Европы

Мир меняется, и ни одна страна в одиночку не сможет справиться с вызовами, которые стоят перед Европой 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T15:02+0400

2023-05-17T15:02+0400

2023-05-17T15:27+0400

новости

грузия

в мире

украина

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275046378_18:74:1006:630_1920x0_80_0_0_bebea1d72a053ab9c13e0ef8320f3f97.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия после восстановления независимости пережила не один вооруженный конфликт, поэтому хорошо знает цену как войне, так и миру, заявил премьер-министр страны на четвертом саммите глав государств и правительств стран участниц Совета Европы. По его словам, Грузия помнит войну августа 2008 года и потери, как человеческие, так и территориальные. "Мы осознаем, какие результаты приносит война, и поэтому очень ценим мир", – подчеркнул Гарибашвили.При этом он отметил, что Грузия "твердо поддерживает" территориальную целостность Украины и суверенитет. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>Премьер подчеркнул, что сегодня Европа находится перед лицом одного из самых больших вызовов."Нынешний мир меняется, меняется миропорядок, и ни одна страна в одиночку не сможет найти выход из этих сложностей. Поэтому нам нужно единство... Будучи вместе, мы сможем удовлетворить целям", – заявил Гарибашвили. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа и конечной целью которой является объединение страны. Кобахидзе: все понимают осторожность и прагматизм Молдовы, а Грузии – нет>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, украина, совет европы