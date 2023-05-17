https://sputnik-georgia.ru/20230517/kak-vozobnovlenie-poletov-s-rf-povliyaet-na-sektor-turizma-gruzii-277783275.html

Как возобновление полетов с РФ повлияет на сектор туризма Грузии?

Как возобновление полетов с РФ повлияет на сектор туризма Грузии?

Рекорд по числу туристов страна побила в 2019 году: тогда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T21:21+0400

2023-05-17T21:21+0400

2023-05-17T21:21+0400

авиасообщение

авиасообщение в грузии

авиасообщение россии и грузии

экономика

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туризм

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия может принять рекордное за всю ее историю число туристов в 2023 году на фоне восстановления прямого авиасообщения с Россией, заявил основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе на Медиаплатформе BMG. Согласно указу президента РФ, с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Рекорд по числу туристов Грузия побила в 2019 году. Тогда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика >>Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб туристической индустрии и, по итогам 2020 года, доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2022 году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели были восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Запуск прямых авиарейсов с Грузией упростит экспорт в страну лекарств из РФ – эксперт >>В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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