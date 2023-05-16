https://sputnik-georgia.ru/20230516/evrosoyuz-ozabochen-predstoyaschim-vozobnovleniem-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-277733959.html

Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией

Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией

Соответствие Грузии внешней политике Евросоюза сократилось с 44 до 31%, сказал пресс-спикер внешнеполитической службы ЕС 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T18:37+0400

2023-05-16T18:37+0400

2023-05-16T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Евросоюз озабочен тем, что Грузия вслед за отменой Россией запрета на прямое авиасообщение согласились на возобновление полетов между странами, заявил пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Россия сняла запрет на прямое авиасообщение Грузией, который действовал около четырех лет, 10 мая. К этому времени две из пяти авиакомпаний, выразивших желание осуществлять прямые рейсы, получили одобрение грузинской стороны – российская "Азимут" и грузинская Georgian Airways.По его словам, из-за конфликта на Украине Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против авиационного сектора России."Мы и наши партнеры не разрешаем авиасообщение из России или в Россию или же через нее. Поэтому важно иметь это в виду", – заявил Стано.Он отметил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. Подсанкционные авиакомпании не будут летать между Грузией и Россией – Каладзе>>"Решение властей Грузии вызывает озабоченность в плане стремления Грузии в Евросоюз и обязательств соответствовать решениям Евросоюза касательно внешней политики, как это расписано в Соглашении об ассоциации Евросоюз-Грузия", – заявил Стано. Он с сожалением отметил, что соответствие Грузии решениям и декларациям Евросоюза по внешней политике и политике безопасности сократилось с "итак низких" 44% в 2022 году до 31% в 2023 году. Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео>>"Это действительно вызывает нашу озабоченность и очень печально", – сказал Стано. При этом он отметил, что Грузия информирована об обеспокоенности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) касательно безопасности авиационного сектора России и российских самолетов. Читаем также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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