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Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией
Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией
Соответствие Грузии внешней политике Евросоюза сократилось с 44 до 31%, сказал пресс-спикер внешнеполитической службы ЕС 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T18:37+0400
2023-05-16T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Евросоюз озабочен тем, что Грузия вслед за отменой Россией запрета на прямое авиасообщение согласились на возобновление полетов между странами, заявил пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Россия сняла запрет на прямое авиасообщение Грузией, который действовал около четырех лет, 10 мая. К этому времени две из пяти авиакомпаний, выразивших желание осуществлять прямые рейсы, получили одобрение грузинской стороны – российская "Азимут" и грузинская Georgian Airways.По его словам, из-за конфликта на Украине Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против авиационного сектора России."Мы и наши партнеры не разрешаем авиасообщение из России или в Россию или же через нее. Поэтому важно иметь это в виду", – заявил Стано.Он отметил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. Подсанкционные авиакомпании не будут летать между Грузией и Россией – Каладзе>>"Решение властей Грузии вызывает озабоченность в плане стремления Грузии в Евросоюз и обязательств соответствовать решениям Евросоюза касательно внешней политики, как это расписано в Соглашении об ассоциации Евросоюз-Грузия", – заявил Стано. Он с сожалением отметил, что соответствие Грузии решениям и декларациям Евросоюза по внешней политике и политике безопасности сократилось с "итак низких" 44% в 2022 году до 31% в 2023 году. Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео>>"Это действительно вызывает нашу озабоченность и очень печально", – сказал Стано. При этом он отметил, что Грузия информирована об обеспокоенности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) касательно безопасности авиационного сектора России и российских самолетов. Читаем также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией
Соответствие Грузии внешней политике Евросоюза сократилось с 44 до 31%, сказал пресс-спикер внешнеполитической службы ЕС
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Евросоюз озабочен тем, что Грузия вслед за отменой Россией запрета на прямое авиасообщение согласились на возобновление полетов между странами, заявил пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Россия сняла запрет на прямое авиасообщение Грузией, который действовал около четырех лет, 10 мая. К этому времени две из пяти авиакомпаний, выразивших желание осуществлять прямые рейсы, получили одобрение грузинской стороны – российская "Азимут" и грузинская Georgian Airways.
"Мы сожалеем из-за решения Грузии возобновить полеты в и из России в след за решением России отменить запрет на авиасообщение на прошлой неделе", – сказал Стано на пресс-конференции, отвечая на вопрос грузинского журналиста.
По его словам, из-за конфликта на Украине Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против авиационного сектора России.
"Мы и наши партнеры не разрешаем авиасообщение из России или в Россию или же через нее. Поэтому важно иметь это в виду", – заявил Стано.
Он отметил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз.
"Решение властей Грузии вызывает озабоченность в плане стремления Грузии в Евросоюз и обязательств соответствовать решениям Евросоюза касательно внешней политики, как это расписано в Соглашении об ассоциации Евросоюз-Грузия", – заявил Стано.
Он с сожалением отметил, что соответствие Грузии решениям и декларациям Евросоюза по внешней политике и политике безопасности сократилось с "итак низких" 44% в 2022 году до 31% в 2023 году.
"Это действительно вызывает нашу озабоченность и очень печально", – сказал Стано.
При этом он отметил, что Грузия информирована об обеспокоенности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) касательно безопасности авиационного сектора России и российских самолетов.
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