https://sputnik-georgia.ru/20230517/ukrainskiy-diplomat-pokidaet-gruziyu-277771152.html

Украинский дипломат покидает Грузию

Украинский дипломат покидает Грузию

В январе дипломат заявил, что в случае возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ не исключена возможность обращения к международным организациям... 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T14:58+0400

2023-05-17T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины Андрей Касьянов покидает Грузию после четырех лет работы, об этом дипломат написал в социальной сети. Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Дипломат уверен, что стратегическая цель Украины и Грузии вступить в Евросоюз и НАТО – это вопрос ближайшего будущего.Дипломат заявил, что на протяжении многих лет старался сделать все возможное для развития и укрепления дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Касьянов также подчеркнул, что в Грузии остаются беженцы из Украины, которых гостеприимно приняли местные жители, предоставив приют и обеспечив учебой украинских детей.Временного поверенного по делам Украины пригласили "на ковер" в МИД Грузии>>За время своего пребывания в Грузии Касьянов запомнился резкими заявлениями в отношении грузинских властей. В конце января 2023 года дипломат заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям, чтобы эвакуировать граждан Украины из Грузии. После этого Касьянова вызвали в МИД Грузии.Кроме того, Касьянов заявлял, что Украина сильно обеспокоена постоянной антиукраинской риторикой и недружественными заявлениями в отношении Украины со стороны представителей проправительственной "Грузинской мечты" и грузинского правительства. Он также заявлял, что Украина ожидала от Грузии большей помощи в конфликте с Россией.Из-за своих заявлений дипломат становился объектом критики со стороны грузинских властей и части общественности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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