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Украинский дипломат покидает Грузию
Украинский дипломат покидает Грузию
В январе дипломат заявил, что в случае возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ не исключена возможность обращения к международным организациям... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T14:58+0400
2023-05-17T14:58+0400
2023-05-17T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины Андрей Касьянов покидает Грузию после четырех лет работы, об этом дипломат написал в социальной сети. Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Дипломат уверен, что стратегическая цель Украины и Грузии вступить в Евросоюз и НАТО – это вопрос ближайшего будущего.Дипломат заявил, что на протяжении многих лет старался сделать все возможное для развития и укрепления дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Касьянов также подчеркнул, что в Грузии остаются беженцы из Украины, которых гостеприимно приняли местные жители, предоставив приют и обеспечив учебой украинских детей.Временного поверенного по делам Украины пригласили "на ковер" в МИД Грузии>>За время своего пребывания в Грузии Касьянов запомнился резкими заявлениями в отношении грузинских властей. В конце января 2023 года дипломат заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям, чтобы эвакуировать граждан Украины из Грузии. После этого Касьянова вызвали в МИД Грузии.Кроме того, Касьянов заявлял, что Украина сильно обеспокоена постоянной антиукраинской риторикой и недружественными заявлениями в отношении Украины со стороны представителей проправительственной "Грузинской мечты" и грузинского правительства. Он также заявлял, что Украина ожидала от Грузии большей помощи в конфликте с Россией.Из-за своих заявлений дипломат становился объектом критики со стороны грузинских властей и части общественности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, украина, андрей касьянов, нато, владимир зеленский
новости, грузия, в мире, украина, андрей касьянов, нато, владимир зеленский
Украинский дипломат покидает Грузию
14:58 17.05.2023 (обновлено: 15:11 17.05.2023)
В январе дипломат заявил, что в случае возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ не исключена возможность обращения к международным организациям, чтобы эвакуировать граждан Украины из Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины Андрей Касьянов покидает Грузию после четырех лет работы, об этом дипломат написал в социальной сети.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
"Я покидаю Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии, единства, успехов, счастья и благополучия. Я твердо убежден, что у Украины и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов", – написал Касьянов.
Дипломат уверен, что стратегическая цель Украины и Грузии вступить в Евросоюз и НАТО – это вопрос ближайшего будущего.
Дипломат заявил, что на протяжении многих лет старался сделать все возможное для развития и укрепления дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами.
Касьянов также подчеркнул, что в Грузии остаются беженцы из Украины, которых гостеприимно приняли местные жители, предоставив приют и обеспечив учебой украинских детей.
За время своего пребывания в Грузии Касьянов запомнился резкими заявлениями в отношении грузинских властей. В конце января 2023 года дипломат заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям, чтобы эвакуировать граждан Украины из Грузии. После этого Касьянова вызвали в МИД Грузии.
Кроме того, Касьянов заявлял
, что Украина сильно обеспокоена постоянной антиукраинской риторикой и недружественными заявлениями в отношении Украины со стороны представителей проправительственной "Грузинской мечты" и грузинского правительства. Он также заявлял, что Украина ожидала от Грузии большей помощи в конфликте с Россией.
Из-за своих заявлений дипломат становился объектом критики со стороны грузинских властей и части общественности.