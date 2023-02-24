https://sputnik-georgia.ru/20230224/gryazneyshaya-provokatsiya---deputat-ot-gruzinskoy-mechty-o-zayavlenii-diplomata-ukrainy---275223054.html

"Грязнейшая провокация" – депутат от "Грузинской мечты" о заявлении дипломата Украины

"Грязнейшая провокация" – депутат от "Грузинской мечты" о заявлении дипломата Украины

По словам Касьянова, Украина обеспокоена антиукраинской риторикой и недружественными заявлениями со стороны представителей власти Грузии 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T18:28+0400

2023-02-24T18:28+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова с обвинениями в адрес грузинских властей является грязнейшей провокацией, на которую нельзя поддаваться, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили журналистам. По словам Касьянова, Украина сильно обеспокоена постоянной антиукраинской риторикой и недружественными заявлениями в отношении Украины со стороны представителей проправительственной "Грузинской мечты" и грузинского правительства. При этом он отверг любые обвинения в адрес Украины о попытке втянуть Грузию в войну.По его словам, подобное заявление особенно неприемлемо в годовщину начала конфликта на Украине. "Сегодня мы видели целый каскад провокаций. Факт, что на такое нельзя поддаваться, так как знаем к каким результатам это приведет. Какой бы грязной не была провокация, мы никогда не станем поддаваться на это", – отметил Ионатамишвили.Провокацией назвал слова Касьянова и другой депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.Премьер Грузии ответил на критику президента касательно поездки на Украину>>"К сожалению, эта очередная провокация ничего общего не имеет с дипломатией. Это целенаправленная провокация. К сожалению, не первая и не последняя. После этого еще у кого-то в Грузии возникает вопрос: хотят провоцирования в Грузии второго фронта или нет? Конечно, да", – заявил Кадагишвили. По его словам, несмотря на нескончаемые провокации, Грузия твердо придерживается своей позиции, защищает свои национальные интересы и вместе с международным сообществом поддерживает украинский народ. "Такие провокации не должны выводить нас из себя", – подчеркнул Кадагишвили. При этом Кадагишвили добавил, что заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили поощряют действия таких провокаторов.Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не приняли приглашение Рады Украины и в результате грузинская делегация в Киеве представлена лишь оппозиционерами. При этом она отметила, что выразила готовность отправиться на Украину, но приглашение не получила. "Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины>>Что касается заявления Касьянова, оно было очень резким в адрес председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе из-за его слов о том, что в целом преимущество в конфликте на стороне России. В такой ситуации, по словам Кобахидзе, некоторые стороны заинтересованы в вовлечении Грузии в вооруженный конфликт. В ответ на это Касьянов заявил, что некоторые депутаты от "Грузинской мечты" продолжают танцевать под дудку министра обороны России Сергея Шойгу, и посоветовал им ознакомиться с учебниками географии и геометрии. Сложные отношения Грузии и УкраиныВласти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Параллельно звучали призывы к открытию второго фронта в Грузии. Одним из первых был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине.МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям между странами>>От близкого окружения президента Украины были слышны призывы к действиям для возвращения потерянных Грузией территорий – Абхазии и Цхинвальского региона. А заявления властей Грузии о том, что они не свернут с пути мирного урегулирования конфликтов, были расценены как оправдание позиций России.Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, андрей касьянов, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта