https://sputnik-georgia.ru/20230517/vozmozhnost-pryamoy-aviaperevozki-otpravleniy-v-gruziyu-izuchit-pochta-rossii-277742960.html

"Почта России" изучит возможность прямой авиаперевозки отправлений в Грузию

"Почта России" изучит возможность прямой авиаперевозки отправлений в Грузию

Сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T07:32+0400

2023-05-17T07:32+0400

2023-05-17T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. "Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Как пояснили в компании, сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны.Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией >>Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, политика, владимир путин, почта россии, georgian airways, авиасообщение россии и грузии