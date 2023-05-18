https://sputnik-georgia.ru/20230518/elektromobili-polzuyutsya-vse-bolshey-populyarnostyu-v-rossii-277813321.html

Электромобили пользуются все большей популярностью в России

Электромобили пользуются все большей популярностью в России

Владельцы электромобилей не только экономят на топливе, но и пользуются рядом привилегий в стране 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T17:52+0400

2023-05-18T17:52+0400

2023-05-18T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Вырос спрос на электромобили отечественного и китайского производства, Evolute и Voyah, среди российских автомобилистов в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лизинговые компании."В 2022 году компания передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. При этом за первые четыре месяца текущего года было реализовано почти 2/3 от объема прошлого года. В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов – Evolute, "Москвич", Voyah", – рассказали в "Газпромбанк Автолизинг". Назван самый дорогой автомобильный бренд>>Безусловным лидером продаж за четыре месяца 2023 года стал премиальный кроссовер Voyah, отметили в компании."Марка-лидер по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah", – подтверждают в компании "Европлан". Стоимость электромобилей, которые наиболее популярны компании "Европлан", в Voyah Free составляет 7,3 миллиона рублей, а минивена Voyah Dream – около 11 миллионов рублей. На втором месте по популярности – российская марка Evolute, добавляют в компании. "Но и тут из двух представленных на рынке моделей лидирует более дорогая: кроссовер i-JOY (3,5 миллиона рублей): их было выдано в 2 раза больше, чем доступных i-PRO (от 1,9 миллиона рублей)", – сообщили в компании. Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения>>В "Сбербанк Лизинге" отметили активное развитие отечественных производителей."Evolute i-PRO продано 179 экземпляров в 2022 году и ожидается дальнейшее увеличение спроса на модель в 2023 году", – отметила директор корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова.Между тем и другие российские автопроизводители не остаются в стороне."Так, Lada анонсировала модели Largus и Niva на электромоторе. "Москвич 3e" запустил партию техники в эксплуатацию. Группа ГАЗ активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны – Росатом, развивающий модель "Атом", концерн "Алмаз-Антей", – рассказала Кириллова.Лизинговые компании заключают, что цены электромобили очень демократичные, хотя воспринимаются как дорогие приобретения. Кроме того, электромобили: помогают значительно сократить расходы за счет отсутствия транспортного налога в большинстве регионов, бесплатного проезду по платным магистралям, бесплатной парковке, значительному сокращению числа ТО, а главное – отсутствию необходимости тратиться на топливо. По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в России было продано, в том числе в лизинг, 2 998 электромобилей – это рекордный показатель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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