https://sputnik-georgia.ru/20230518/literaturno-memorialnyy-muzey-ili-chavchavadze-priglashaet-na-noch-v-muzee-277782390.html

Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе приглашает на "Ночь в музее"

Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе приглашает на "Ночь в музее"

Международный день музеев и акция "Ночь музеев" отмечается во всем мире 18 мая 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T10:01+0400

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илья чавчавадзе

ночь музеев

международный день музеев

новости

тбилиси

культура

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мероприятие "Ночь в музее" пройдет в литературно-мемориальном музее имени Ильи Чавчавадзе в Тбилиси 18 мая в 21:00, говорится в сообщении Объединения музеев. В "Ночь музеев", которая приурочена к Международному дню музеев, желающие могут посещать музеи и галереи до поздней ночи. Акция впервые состоялась в 1997 году, а Грузия присоединились к проекту в 2015 году.Международный день музеев отметят в Тбилиси – что запланировано >>Организаторы приглашают гостей в один из самых особенных тбилисских домов XIX века, где желающие смогут узнать больше о жизни и деятельности писателя, поэта и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Также организаторы обещают различные образовательные активности и музыкальное сопровождение вечера. Посещение свободное. Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году. Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи. Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе. В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня. Каладзе отметил успех грузинского музея Ильи Чавчавадзе на European Museums Forum >>Сегодня в Литературно-мемориальном музее Чавчавадзе хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья чавчавадзе, ночь музеев, международный день музеев, новости, тбилиси, культура