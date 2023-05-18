https://sputnik-georgia.ru/20230518/monetarnaya-politika-v-gruzii-prodolzhit-smyagchatsya--prognoz-eksperta-277778816.html

Монетарная политика в Грузии продолжит смягчаться – прогноз эксперта

Монетарная политика в Грузии продолжит смягчаться – прогноз эксперта

Ставка рефинансирования снизилась в стране в мае и составила 10,5% 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T09:01+0400

2023-05-18T09:01+0400

2023-05-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Экономист инвестиционной компании Galt&Taggart Лаша Кавтарадзе ожидает снижения ставки рефинансирования в Грузии примерно на 1% до конца 2023 года. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя почти год в мае и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении – последние данные >>Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7% при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Проведенное Нацбанком смягчение монетарной политики в Грузии малоэффективно – эксперт >>Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. Одним из главных рисков, в том числе, остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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