https://sputnik-georgia.ru/20230518/novaya-sistema-finansirovaniya-uspeshno-vnedrena-v-gruzii--glava-minzdrava-277818601.html

Новая система финансирования успешно внедрена в Грузии – глава Минздрава

Новая система финансирования успешно внедрена в Грузии – глава Минздрава

Для граждан пенсионного возраста доля софинансирования составляет 10%, но не более 500 лари (около 200 долларов) 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Новая система финансирования клиник, внедренная во многих странах мира, теперь успешно работает и в Грузии, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в формате "час министра". Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Министр отметил, что с 1 ноября 2022 года определены стандартизированные цены на медуслуги, которые одинаковы во всех медицинских учреждениях страны. По словам Азарашвили, вместе с ростом бюджета программы всеобщего здравоохранения, особое внимание Минздрав обострил на разумное распоряжение средствами так, чтобы не повлиять на доступ населения к медсервисам, а медучреждениям не помешать в развитии. Соответственно, было принято решение фундаментально изменить стоимость медуслуг, отметил министр. Для граждан пенсионного возраста доля софинансирования составляет 10%, но не более 500 лари (около 200 долларов). Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить? >>Для детей в возрасте от 0 до 5 лет, а также для детей с ограниченными возможностями, с резко выраженными ограниченными возможностями и студентов стоимость софинансирования в клиниках составляет 20%, но не более 1 тысячи лари (около 400 долларов). Остальным гражданам, которые не попадают в данные группы, придется заплатить за стационарное лечение 30%, не более 1,5 тысячи лари (около 600 долларов). На прошедшем заседании правительства Грузии было рассмотрено изменение в постановление "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение" от февраля 2013 года. Согласно изменениям, определяется верхний предел софинансирования за медобслуживание в клиниках. Что Грузия сделала для медобслуживания жителей страны за последние годы – данные Минздрава>>Данное решение было принято с учетом интересов граждан и повышения доступа к качественному медицинскому обслуживанию, отметили в минздраве страны. Что такое DRG? Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии