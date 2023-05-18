https://sputnik-georgia.ru/20230518/obvinyaemykh-v-chlenstve-v--islamskom-gosudarstve-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-277822186.html
Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T23:38+0400
2023-05-18T23:38+0400
2023-05-19T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает Первый канал. По данным телеканала суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения по вопросу об избрании меры пресечения. Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля. Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации >>Все семеро проходящих по делу обвиняются в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах. Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей. Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения >>Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сгб, иг
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сгб, иг
Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора
23:38 18.05.2023 (обновлено: 00:01 19.05.2023)
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает Первый канал.
По данным телеканала суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения по вопросу об избрании меры пресечения.
Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля.
Все семеро проходящих по делу обвиняются в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах.
Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей.
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация