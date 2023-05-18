https://sputnik-georgia.ru/20230518/obvinyaemykh-v-chlenstve-v--islamskom-gosudarstve-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-277822186.html

Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора

Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора

Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T23:38+0400

2023-05-18T23:38+0400

2023-05-19T00:01+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

сгб

иг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059019_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_debbc5e2fd604485394e6a1d9121cffc.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает Первый канал. По данным телеканала суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения по вопросу об избрании меры пресечения. Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля. Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации >>Все семеро проходящих по делу обвиняются в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах. Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей. Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения >>Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сгб, иг