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Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T23:38+0400
2023-05-19T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает Первый канал. По данным телеканала суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения по вопросу об избрании меры пресечения. Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля. Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации &gt;&gt;Все семеро проходящих по делу обвиняются в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах. Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей. Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения &gt;&gt;Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сгб, иг
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, сгб, иг

Обвиняемых в членстве в "Исламском государстве"* отправили в тюрьму до приговора

23:38 18.05.2023 (обновлено: 00:01 19.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer Тбилисский городской суд
 Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает Первый канал.
По данным телеканала суд полностью разделил ходатайство стороны обвинения по вопросу об избрании меры пресечения.
Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля.
Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации >>
Все семеро проходящих по делу обвиняются в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах.
Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей.
Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения >>
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация
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