https://sputnik-georgia.ru/20230518/shag-sdelan-popravki-ob-izmenenii-pravil-izbraniya-glavy-tsik-gruzii-prinyaty-v-pervom-chtenii-277812766.html

Шаг сделан: поправки об изменении правил избрания главы ЦИК Грузии приняты в первом чтении

Шаг сделан: поправки об изменении правил избрания главы ЦИК Грузии приняты в первом чтении

Если поправки будут приняты, то прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит... 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T16:09+0400

2023-05-18T16:09+0400

2023-05-18T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс Грузии об изменении правил избрания членов Центральной избирательной комиссии и ее председателя. За поправки проголосовали 82 депутата, против – 2. Оппозиция выступает против принятия поправок, считая, что таким образом власти Грузии хотят получить полностью подконтрольный избирательный орган к парламентским выборам 2024 года. Между тем власти отмечают, что избрание председателя ЦИК на пять лет укрепит доверие к ЦИК. Страсти вокруг избрания председателя ЦИК Грузии: зачем нужно менять правила?>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала воспользоваться правом вето. В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что большинство его преодолеет. До сегодняшнего дня отбор и представление кандидатов на должности в ЦИК Грузии является прерогативой президента. Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогативу представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК>>Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На сегодняшний день глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Но в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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