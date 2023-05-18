https://sputnik-georgia.ru/20230518/eksperiment-ne-udalsya---spiker-parlamenta-gruzii-o-pravilakh-izbraniya-glavy-tsik-277799017.html

Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК

Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК

С 2021 года парламент Грузии из-за нехватки голосов избирает главу ЦИК лишь на шесть месяцев, а не на пять лет 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T10:58+0400

2023-05-18T10:58+0400

2023-05-18T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Эксперимент по поводу правил избрания председателя и членов ЦИК Грузии не удался и должен быть завершен, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в парламент законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Президент пообещала воспользоваться правом вето.Существующая сегодня процедура избрания членов ЦИК завела ситуацию в тупик, отметил он.В интересах оппозиции иметь временных главу или членов ЦИК, потому что это нанесет больший ущерб доверию к парламентским выборам, которые состоятся в Грузии в 2024 году, отметил он. Страсти вокруг избрания председателя ЦИК Грузии: зачем нужно менять правила?>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала воспользоваться правом вето. Кроме того, по ее мнению, причиной принятия таких поправок то, что она не представила желаемые для правящей партии кандидатуры на посты членов и председателя ЦИК, а тех, кого она представила не понравились "Грузинской мечте". Избрание председателя ЦИК – "Грузинская мечта" готова преодолеть вето президента>>Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе же заявил, что именно действия президента, когда она представила вместо желаемых для "Грузинской мечты" кандидатов других, стали основным фактором внесения поправок. Парламент Грузии накануне рассмотрел вопрос изменения правил избрания председателя и членов ЦИК в первом чтении. Оппозиция в рассмотрении участия не принимала.Суть поправок Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона>>Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На сегодняшний день, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Действующий глава ЦИКВ настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода.В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев.Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК.Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, цик грузии