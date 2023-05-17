https://sputnik-georgia.ru/20230517/strasti-vokrug-izbraniya-predsedatelya-tsik-gruzii-zachem-nuzhno-menyat-pravila-277781302.html

Страсти вокруг избрания председателя ЦИК Грузии: зачем нужно менять правила?

Страсти вокруг избрания председателя ЦИК Грузии: зачем нужно менять правила?

"Грузинская мечта" сделала еще один шаг к изменению правил избрания председателя ЦИК, но обсуждения в парламенте не получилось 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T19:29+0400

2023-05-17T19:29+0400

2023-05-17T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии рассмотрел вопрос изменения правил избрания председателя и членов ЦИК в первом чтении.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в парламент законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны, а для утверждения кандидата будет необходимо простое большинство депутатов парламента. Новые правила избрания главы и членов ЦИК Грузии – комитет одобрил поправки >>Представление президентом Грузии кандиатов в ЦИК и сложная процедура утверждения кандидатур с согласия оппозиции и большинства были частью соглашения между оппозицией и правящей партией от 19 апреля 2020 года. "Грузинская мечта" в одностороннем порядке аннулировала соглашение еще 1 июля того же года и теперь, как заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе, решила исправить абсурдную норму законодательства.Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что воспользуется правом вето на поправки. Кроме того, по ее мнению, причина принятия таких поправок то, что она не представила желаемые для правящей партии кандидатуры на посты членов и председателя ЦИК, а те, кого она представила, не понравились "Грузинской мечте". Новые правила избрания членов ЦИК – президент Грузии хочет воспользоваться правом вето >>Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе же заявил, что именно действия президента, когда она представила вместо желаемых для "Грузинской мечты" кандидатов других, стали основным фактором внесения поправок. "Грузинская мечта" поддерживает действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, а также членов комиссии Майю Заридзе и Гию Цацашвили. Все трое, по действующему законодательству, избраны на 6 месяцев, так как оппозиция их не поддержала. Последнее голосование прошло в феврале прошлого года, после этого парламент провалил голосование за представленных президентом других кандидатов. Мы не поддерживали других кандидатов, потому что эти трое были лучшими, добавил он. Суть поправок Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогативу представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На сегодняшний день глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Но в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Избрание председателя ЦИК – "Грузинская мечта" готова преодолеть вето президента >>С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий. Новые обвинения На этот раз оппозиция приняла решение полностью проигнорировать рассмотрение поправок в парламенте Грузии. Само рассмотрение важного в контексте выбора проекта продлилось несколько минут. Это вызвало недовольство у правящей партии. Между тем в оппозиции заявили, что не видят смысла своего участия в рассмотрении. "Нет никакого смысла вступать в беспредметные дебаты. Это неконституционное решение и лишает президента права называть кандидатов. Никто ничего не спрашивает оппозицию", – пояснил свое решение депутат от оппозиции Роман Гоциридзе. "Грузинская мечта" решила получить послушных председателя и членов ЦИК и делает все для этого, добавил он. Между тем другой оппозиционный депутат от партии "Гирчи – больше свободы" Яго Хвичия, увидел в поправках диктатуру со стороны "Грузинской мечты". "Вместо консенсуса "Грузинская мечта" с целью избрания председателя ЦИК и ее членов показывает силу и использует большинство против президента и председателя ЦИК, так как такие поправки ухудшают репутацию ЦИК", – сказал Хвичия. "Грузинская мечта" отказалась от диалога и использует большинство, как метод борьбы с несогласными, добавил он. Важность ЦИК Нейтральная и беспристрастная Центральная избирательная комиссия и проведение реформ для этого являются одним из требований Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата. Кроме того, избрание председателя и членов ЦИК имеют большое значение в предверии предстоящих осенью 2024 года парламентских выборов. ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона >>Очередные выборы должны пройти в Грузии по абсолютно новой системе. Они будут проходить при помощи электронного голосования по полностью пропорциональной системе с высоким проходным барьером для партий – 5%, при запрете любых избирательных блоков. Согласно последним опросам общественного мнения, реальный шанс получить места в парламенте на данный момент есть только у партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Шанс на попадание в парламент также есть у оппозиционных партий "Лело", "Для Грузии" и "Гирчи – больше свободы". 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