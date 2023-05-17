https://sputnik-georgia.ru/20230517/skandal-i-demarsh-s-prodolzheniem-kak-parlament-vybiral-chlenov-vysshego-soveta-yustitsii-277792374.html

Скандал и демарш с продолжением: как парламент выбирал членов Высшего совета юстиции?

Скандал и демарш с продолжением: как парламент выбирал членов Высшего совета юстиции?

Одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС является проведение тщательной реформы в Высшем совете юстиции 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T23:24+0400

2023-05-17T23:24+0400

2023-05-17T23:30+0400

грузия

политика

аналитика

тбилиси

бачуки кардава

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

высший совет юстиции

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Избрание трех членов Высшего совета юстиции завершилось скандалом в оппозиции и даже сокращением единственной оппозиционной фракции парламента "Единое национальное движение". Теперь членами высшего совета юстиции стали бывший глава следственного управления Генинспекции МВД Грузии Зураб Гураспашвили, бывший сотрудник Тбилисского городского суда Тристан Бенашвили и адвокат и глава организации "Образование для всех детей" Георгий Гзобава. Кандидатуру Гураспашвили представило НПО "Общество гражданского развития", Бенашвили – НПО "Ассоциация авторских прав Грузии" и "Университет Восточной Европы", а Гзобава – НПО "Молодые адвокаты". Главный скандал дня Несмотря на то, что Гураспашвили, Бенашвили и Гзобава получили поддержку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у нее не хватало голосов единолично назначить кандидатов. Для назначения каждому кандидату была необходима поддержка минимум 90 депутатов, тогда как у парламентского большинства всего 86 мест.Оппозиция же, которой не понравилась позиция кандидатов в члены Высшего совета юстиции по поводу положения дел в суде, заявила, что проголосует против. Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты" >>Однако во время голосования выяснилось, что кто-то из оппозиции все же решил голосовать за. Гураспашвили получил 93 голоса, Гзобава – 91, а Бенашвили – 93. После избрания трех кандидатов большинство представителей оппозиции, в том числе члены "Единого национального движения", "Гирчи" и "Граждане", покинули зал заседаний, что вызвало критику представителей правящей партии. В саботаже выполнения Грузией условий для получения статуса кандидата обвинил оппозицию и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС является проведение тщательной реформы в Высшем совете юстиции и заполнение вакантных мест в Совете. Голосование по членам Высшего совета юстиции после этого прервалось, а вот оппозиция стала искать врагов в своих рядах. Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены >>"К сожалению, отдельные представители оппозиции торговали европейским будущим страны", – сказала депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури. Потеря позиций Как выяснилось, среди проголосовавших за кандидатов основную часть составляют члены главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение" – Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава. Также в голосовании принял участие независимый депутат Дилар Хабулиани. Уже к вечеру 17 апреля выяснилось, что все четверо покинули фракцию "Нацдвидения". Позже Мачутадзе заявил, что депутаты, которые поддержали представленных кандидатов, не были информированы от коллег из оппозиции о том, что не нужно ни за кого голосовать. На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции >>По его словам, парламентская оппозиция в целях достижения консенсуса обсуждала с властями разные варианты. Речь шла о том, сколько мест в Высшем совете юстиции достанется кандидатам, которые предпочтительны для властей и сколько для кандидатов, которые являются приемлемыми для оппозиции – два к трем и даже один к четырем в пользу оппозиции. Более того, по словам Мачутадзе, решение проголосовать было принято с учетом рекомендаций Евросоюза. Время для выполнения условий Евросоюза еще есть - посол ЕС в Грузии о суде >>Между тем депутат от "Единого национального движения" Тина Бокучава открыто обвинила проголосовавших депутатов в поддержке т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии. "Эти люди зафиксировали свое согласие и поддержали членов "клана". Это фундаментальный вопрос и усиливает влияние "клана" в Высшем совете юстиции", – сказала Бокучава. Свое недовольство голосованием выразил и ряд неправительственных организаций. Между тем в правящей партии уже выступили в поддержку оппозиционных депутатов. Между тем в Высшем совете юстиции остаются вакантными два места, и голосование по ним назначено уже на четверг. На данный момент неизвестно, будет ли оппозиция участвовать в этом голосовании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, аналитика, тбилиси, бачуки кардава, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд