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Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление
Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление
Задержаны шестеро участников акции против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T14:27+0400
2023-05-19T14:27+0400
2023-05-19T14:51+0400
новости
грузия
общество
элене хоштария
тбилисский международный аэропорт
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция защищает право на проведение акций, но любое нарушение закона будет пресечено, говорится в заявлении МВД Грузии. Министерство поясняет, что полиция мобилизована у Тбилисском международного аэропорта для обеспечения безопасности. В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года>>МВД Грузии призвало организаторов акции и участников соблюдать порядок и подчиняться требованиям полиции. На данный момент на акции задержаны шесть человек. По предварительной информации, они или оскорбляли полицейских, или кидали в них яйца. Как заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, яйца были начинены красной краской.Первый рейс Москва-Тбилиси спустя четыре годаСамолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси.Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси - это победа народной дипломатии>>В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: два российские – Azimuth и Red Wings и одна грузинская – Georgian Airways. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, элене хоштария, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии
новости, грузия, общество, элене хоштария, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии
Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление
14:27 19.05.2023 (обновлено: 14:51 19.05.2023)
Задержаны шестеро участников акции против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция защищает право на проведение акций, но любое нарушение закона будет пресечено, говорится в заявлении МВД Грузии.
"Министерство внутренних дел, как ведомство отвечающее за порядок и безопасность, во время собраний и манифестаций обеспечивает защиту общественной безопасности, а также право на свободу выражения каждого человека, если это не выходит за рамки, допустимые законом", – говорится в заявлении МВД.
Министерство поясняет, что полиция мобилизована у Тбилисском международного аэропорта для обеспечения безопасности.
МВД Грузии призвало организаторов акции и участников соблюдать порядок и подчиняться требованиям полиции.
"Любой факт правонарушения во время течения акции будет незамедлительно пресечен в рамках закона", – говорится в заявлении ведомства.
На данный момент на акции задержаны шесть человек. По предварительной информации, они или оскорбляли полицейских, или кидали в них яйца. Как заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, яйца были начинены красной краской.
Первый рейс Москва-Тбилиси спустя четыре года
Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси.
Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.
Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.
В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.
Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: два российские – Azimuth и Red Wings и одна грузинская – Georgian Airways. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.