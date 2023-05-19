https://sputnik-georgia.ru/20230519/aktsiya-protiv-vosstanovleniya-poletov-mezhdu-rf-i-gruziey---mvd-rasprostranilo-zayavleniya-277836997.html

Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление

Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление

Задержаны шестеро участников акции против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T14:27+0400

2023-05-19T14:27+0400

2023-05-19T14:51+0400

новости

грузия

общество

элене хоштария

тбилисский международный аэропорт

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция защищает право на проведение акций, но любое нарушение закона будет пресечено, говорится в заявлении МВД Грузии. Министерство поясняет, что полиция мобилизована у Тбилисском международного аэропорта для обеспечения безопасности. В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года>>МВД Грузии призвало организаторов акции и участников соблюдать порядок и подчиняться требованиям полиции. На данный момент на акции задержаны шесть человек. По предварительной информации, они или оскорбляли полицейских, или кидали в них яйца. Как заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, яйца были начинены красной краской.Первый рейс Москва-Тбилиси спустя четыре годаСамолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси.Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси - это победа народной дипломатии>>В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: два российские – Azimuth и Red Wings и одна грузинская – Georgian Airways. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, элене хоштария, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии